واحدهای تولیدی استان سمنان اقساط بانکی خود را پرداخت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر عصر سه‌شنبه در یک‌صد و نود و یکمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی استانداری سمنان ضمن بیان اینکه هدف از تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کمک به واحدهای نیمه تعطیل یا تعطیل است، ابراز داشت: به‌رغم همه این تلاش‌ها اما واحدهای تولیدی استان سمنان نیز می‌بایست در صورت تقسیط بدهی‌های معوق نسبت به پرداخت به‌موقع اقساط بانکی خود اقدام‌ کنند.

وی ضمن بیان اینکه پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به واحدها تولیدی طبق قوانین و مقررات صورت گیرد، افزود: افزایش پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، منجر به افزایش تولید و اشتغال نخواهد شد باید تولیدکنندگان برای کاهش مشکلات اقتصادی خود در این زمینه دقت بیشتری داشته باشند.

استاندار سمنان بابیان اینکه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشغال پایدار باید در راستای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان گام برداشته شود، ابراز داشت: این شرکت‌ها می‌توانند رابطه بین حوزه دانشگاه و صنعت را مستحکم‌تر کرده و به پیشرفت و توسعه استان سمنان کمک کنند.

آشناگر بابیان اینکه مدیران عضو کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باید قوانین را مطالعه کنند در ادامه تصریح کرد: اشراف به قانون اصل و ضرورت مهمی است که در همین خصوص می‌بایست بازخوانی دستورالعمل‌ها و قوانین ستاد تسهیل در دستور کار اعضای ستاد قرار گیرد.

وی بابیان اینکه تسلط لازم در خصوص اجرای صحیح قوانین اصل مهمی که باید موردتوجه مدیران مربوط واقع شود، افزود: با آگاهی لازم از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان بهتر در راستای حمایت از تولید بهره‌مند شد و حتی قوانینی که ‌نیاز به بازنگری و اصلاح دارند را احصا کرد.