افزایش ۲۰ درصدی زائران پیاده در دهه پایانی صفر به مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر امروز در نشست مشترک ستاد اربعین و دهه پایانی ماه صفر که در محل دفتر وی برگزار شده بود، اظهار کرد: اربعین حسینی اجتماع بزرگی است که از همه کشورها داوطلبانه در آن حضور دارند.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم برای خدمات رسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی انجام شده است، افزود: این خدمات امسال به طور دقیق‌تر و منظم تر به زائران در عراق ارائه می‌شود.

رزم حسینی با بیان اینکه امنیت زائران در دهه پایانی صفر توسط دستگاه‌های امنیتی استان تأمین شده است، تصریح کرد: شرایط مطلوبی برای زیارت بارگاه منور رضوی برای زائران فراهم شده است.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه در حوزه فرهنگی و مذهبی نیز باید معرفت شناختی و انگیزه بیشتر برای حضور در مراسم اربعین از سوی دستگاه‌های متولی ایجاد شود، گفت: این موضوع باید در داخل مشهد مقدس نیز مدنظر قرار گیرد.

وی تامین امنیت، رعایت مسائل بهداشتی و سلامت زائران و تسهیل حمل و نقل آنان طی دهه پایانی ماه صفر را مورد تاکید قرار داد و ابراز کرد: سال گذشته در دهه پایانی ماه صفر حدود ۵۰۰ هزار زائر پیاده به مشهد مشرف شدند لذا امسال پیش‌بینی می‌شود شاهد افزایش ۲۰ درصدی باشیم.

رزم حسینی با تأکید بر اینکه باید مسیر جداگانه ای برای تردد زائران پیاده به مشهد در نظر گرفته شود، ابراز کرد: لذا باید همه نیازهای آنان اعم از امنیت، تغذیه، خدمات فرهنگی و اسکان در این مسیر تامین شود.

خراسان رضوی ۸۷ موکب در اربعین امسال در عراق راه‌اندازی کرد

در ادامه محمد صادق براتی، معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: خراسان رضوی ۸۷ موکب در اربعین امسال در عراق راه‌اندازی کرد، که از این تعداد ۵۱ موکب توسط شهروندان مشهد و ۳۶ موکب توسط دیگر شهرستان‌های استان برپا شد.

وی تصریح کرد: از کل موکب‌های خراسان رضوی ۳۶ موکب در کربلا، ۱۱ موکب در نجف، ۱۵ موکب در مسیر نجف به کربلا، ۱۵ موکب در کاظمین، ۶ موکب در سامرا، ۲ موکب در مرز شلمچه، یک موکب در مرز مهران و یک موکب در مرز دوغارون مستقر شده است که قرار بر توزیع ۵۵۴ هزار وعده غذایی و تامین اسکان برای ۱۲۰ هزار نفر را داشتند.

براتی با بیان اینکه برخی موکب های استان خدمت رسانی خود را از ۱۶ مهر آغاز کرده‌اند، گفت: همه موکب‌های استان در پنج نقطه عتبات عالیات و سه نقطه مرزی ۴۹۰ هزار وعده غذایی و ۱۲۶ هزار محل اسکان ارائه کردند.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی افزود: در ابتدا برای استقرار و جانمایی موکب های استان در کاظمین دچار مشکل بودیم اما این مشکل با پیگیری های لازم حل شد و هم اینک ۱۵ موکب مستقر در این شهر مشغول خدمت رسانی شده اند.

وی با بیان اینکه موکب‌های مستقر در شهرهای سامرا و بلد عراق روزانه ۳۰ هزار وعده غذایی توزیع می کنند، ابراز کرد: موکب های مستقر در مرزهای دوغارون، مهران و شلمچه در موعد مقرر مستقر شده و فعالیت خود را آغاز کرده اند.

براتی ادامه داد: ۲۶ هزار زائر افغانستانی نیز در قالب ۸۳ کاروان و به صورت انفرادی تا دیروز از مرز دوغارون وارد کشور شده اند. همچنین تا ۱۹ مهر ماه ۱۰۵ دستگاه اتوبوس و ۵۰۱ دستگاه کامیون حمل بار از خراسان رضوی برای حمل و نقل زائران و باقی موارد از مرز مهران خارج شده و به سوی عراق رفتند.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: برگزاری همایش موکب داران اربعین حسینی، همایش مدیران و مسئولان ایستگاه های صلواتی زائران پیاده امام رضا (ع)، همایش «اربعین نماد محبت ادیان الهی و مذاهب اسلامی به امام حسین (ع)»، همایش مدیران و معاونین کاروان های زائران پیاده امام رضا (ع) از جمله این اقدامات است.

وی با اشاره به دیگر اقدامات استانداری خراسان رضوی برای ایام اربعین و دهه پایانی ماه صفر، ابراز کرد: اعزام حدود ۸۰۰ روحانی به عراق برای استقرار در موکب ها، اعزام ۳۰۰ نفر از مبلغین جامعه المصطفی و مسلط به زبان های مختلف، ساماندهی و آموزش مبلغین اعزامی، اجرای طرح‌های محتوایی، هماهنگی در برگزاری آیین‌های مذهبی، پرده خوانی در مسیر نجف به کربلا، تولید محتواهای ۱۲ ساله در نمایشگرهای شهری، برگزاری همایش مدیران ادارات اوقاف ۶ استان برای هماهنگی و استفاده از ظرفیت های اماکن متبرکه از جمله برنامه‌های این ایام است.

در ادامه این مراسم، مصطفی خاکسار قهرودی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه هماهنگی‌های خوبی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد، اظهار کرد: در مسأله حمل و نقل به طور جدی باید تدبیر شود و به همکاری با سایر استان‌های کشور نیاز است.

خاکسار قهرودی با بیان اینکه باید خدمات مختلفی در قالب تغذیه و اسکان انجام شود، تصریح کرد: در این حوزه هماهنگی خوبی با آموزش و پرورش انجام شده است و ما نیز در حد توان، زائر سرا را در اختیار زائران خارجی و داخلی قرار می‌دهیم.

وی افزود: آستان قدس در حوزه فرهنگی با همکاری نمایندگی ولی‌فقیه اقداماتی را انجام داده است که ارائه می‌شود و امیدوارم با این جدیت و هماهنگی که وجود دارد در عمل به نتیجه مطلوب برسیم.

همچنین حمید رضا دهنوی، سرپرست پلیس راهور خراسان رضویبا بیان اینکه طرح ویژه دهه پایانی ماه صفر را از اول آبان شروع کرده ایم و تا دهم آبان ماه سال جاری ادامه دارد، ابراز کرد: ورودی‌های مشهد از سمت نیشابور و قوچان بیشترین ورود زائران را دارد، در دولایه ترافیک را کنترل می‌کنیم، در لایه اول وسایل نقلیه عمومی حرکت می‌کنند و در لایه دوم محدودیت کامل مقطعی است.

وی با اشاره به اینکه کانالیزه کردن مسیرهای عابران پیاده در محل ورودی‌های شهر و اطلاع رسانی پارکینگ‌های مسیر را امری ضروری است، گفت: باید طوری برنامه‌ریزی شود که در شب زائران پیاده تردد نداشته باشند، زیرا احتمال برخورد و تصادف وجود دارد که برای روشنایی این مسیرها از الان باید تدبیر اندیشید و برای پاکسازی مسیرها به خودروهای جرثقیل خودرو بر نیاز داریم.