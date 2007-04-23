رایزنی سنیوره و مبارک درباره تحولات لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری کویت، نخست وزیر لبنان امروز درپی سفرکوتاه خود به مصر با رئیس جمهوری این کشوردیدار کرد.

دراین دیدار "فواد سنیوره" و "حسنی مبارک" درباره آخرین تحولات لبنان با یکدیگر رایزنی کردند.

منابع آگاه احتمال دادند ازمهمترین محورهای مذاکرات دو طرف دراین نشست، بررسی مسئله تشکیل دادگاه بین المللی برای ترو ر"رفیق حریری" نخست وزیر اسبق لبنان و همچنین اقدامات مصر دراین زمینه باشد.

قراراست "فواد سنیوره" بعد ازدیدار خود با "مبارک" با "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب نیز درباره تحولات لبنان رایزنی کند.