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۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۳:۵۱

امروز در قاهره انجام شد؛

رایزنی سنیوره و مبارک درباره تحولات لبنان

نخست وزیر لبنان امروز در قاهره با رئیس جمهوری مصر دیدار و درباره تحولات کشورش با وی بحث و تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری کویت، نخست وزیر لبنان امروز درپی سفرکوتاه خود به مصر با رئیس جمهوری این کشوردیدار کرد.

دراین دیدار "فواد سنیوره" و "حسنی مبارک" درباره آخرین تحولات لبنان با یکدیگر رایزنی کردند.

منابع آگاه احتمال دادند ازمهمترین محورهای مذاکرات دو طرف دراین نشست، بررسی مسئله تشکیل دادگاه بین المللی برای ترو ر"رفیق حریری" نخست وزیر اسبق لبنان و همچنین اقدامات مصر دراین زمینه باشد.

قراراست "فواد سنیوره" بعد ازدیدار خود با "مبارک" با "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب نیز درباره تحولات لبنان رایزنی کند.

کد مطلب 474774

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