به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس علیشاهی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ستاد اربعین استان لرستان کمیته اجرایی را به سپاه این استان واگذار کرده و در این امر جوانان قرارگاه فرهنگی صاحب‌الامر با همکاری نیروهای حشدالشعبی حرکت خود را از ۴ سال گذشته شروع کرده‌اند.

وی تصریح کرد: با حمایت‌های سخاوتمندانه مردم لرستان تعداد موکب‌های ما از ۱۷ موکب به حدود ۵۰ موکب در این استان رسیده‌است.

دبیر اجرایی ستاد اربعین لرستان با تاکید بر اینکه لرستان بهترین وضعیت مواکب را در شهر نجف دارد، چون در مکانی مسقف و دارای امکانات قرار گرفته و ما می توانیم به نحو احسن به زائران خدمات ارائه دهیم، افزود: در کربلا نیز موکب داریم و موکب‌های ما در۸ مدرسه دایر است.

سردار علیشاهی خاطرنشان کرد: مجمع مواکب استان لرستان یک ماه قبل از شروع اربعین در کشور عراق مستقر شده و برای حضور زائران حسینی از جان و دل مایه می‌گذارند.

وی با اشاره به اینکه ما تنها استانی هستیم که در مهران، نجف و کربلا و مبادی ورودی استان موکب داریم و روزانه به حدود ۱۰ هزار زائر خدمات ارائه می‌دهیم، گفت: مردم در سیل اخیر و کمک به مواکب استان لرستان سنگ تمام گذاشتند و ما افتخار می‌کنیم که استان ما یک استان حسینی است.