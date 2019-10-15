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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۴۸

رئیس پلیس راه راهور ناجا:

جاده مهران به ایلام یک طرفه می شود

جاده مهران به ایلام یک طرفه می شود

ایلام - رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: طی روزهای آینده جاده مهران به ایلام یک طرفه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین حمیدی امروز سه شنبه در مرز مهران اظهار داشت: هم اکنون مسیر ایلام به مهران و بالعکس دارای بار ترافیکی روانی می باشد که در برخی از نقاط و در زمان های محدودی از روز به بار ترافیکی نیمه سنگین اما روان مبدل می شود.

وی ادامه داد: با توجه به حجم گسترده بازگشت زائران به کشور، پیش بینی می شود در روزهای آتی مجبور شویم به منظور تسهیل در رفت و آمد خودروها و جلوگیری از بروز حوادث، مسیر مهران به ایلام را یکطرفه اعلام کنیم.

وی گفت: برنامه ریزی لازم برای جایگزینی مسیر ایلام به مهران اندیشیده شده که در صورت قطعی شدن موضوع اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 4747772

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