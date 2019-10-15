تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی برای کالای وارداتی از امارات احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قائدی بعدازظهر دوشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان بوشهر اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری‌های استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، تخفیف ۲۰ درصد سود بازرگانی برای کالاهای وارداتی از مبدأ کشور امارات برای بنادر استان بوشهر احیاء شد.

وی تصریح کرد: ترانزیت کالا بین مناطق ویژه اقتصادی بوشهر از شهریورماه امسال امکان‌پذیر است و باید مسئولان استان با جدیت مطالبات بخش خصوصی را پیگیری کرده و به نتیجه رسانده‌اند.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر تصریح کرد: انتظار می‌رود بازرگانان و فعالان این حوزه کوشش کنند تا فعالیت‌های تجاری با اعمال تخفیف سود بازرگانی در کالاهای وارده از مبدأ امارات به بوشهر رونق بنادر استان بوشهر را افزون‌تر کنند.

قائدی گفت: استان بوشهر دارای طولانی‌ترین مرز دریایی و سواحل با خلیج‌فارس دارد که این مهم ظرفیت مهمی را برای تجارت دریایی فراهم کرده است.

وی بابیان اینکه ۵ بندر استان بوشهر از معافیت ۲۰ درصدی سود بازرگانی در واردات کالا برخوردارند خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۰ کالاهای وارداتی از مبدأ کشور امارات از شمول معافیت تخفیف سود بازرگانی مستثنی شدند و این موضوع سبب اعتراض مسئولان و فعالان اقتصادی و بازرگانی استان بوشهر شد.