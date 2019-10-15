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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۶:۲۱

در بنادر استان بوشهر؛

تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی برای کالای وارداتی از امارات احیا شد

تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی برای کالای وارداتی از امارات احیا شد

بوشهر- سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر از احیای تخفیف ۲۰ درصد سود بازرگانی برای کالاهای وارداتی از مبداء کشور امارات برای بنادر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قائدی بعدازظهر دوشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان بوشهر اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری‌های استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، تخفیف ۲۰ درصد سود بازرگانی برای کالاهای وارداتی از مبدأ کشور امارات برای بنادر استان بوشهر احیاء شد.

وی تصریح کرد: ترانزیت کالا بین مناطق ویژه اقتصادی بوشهر از شهریورماه امسال امکان‌پذیر است و باید مسئولان استان با جدیت مطالبات بخش خصوصی را پیگیری کرده و به نتیجه رسانده‌اند.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر تصریح کرد: انتظار می‌رود بازرگانان و فعالان این حوزه کوشش کنند تا فعالیت‌های تجاری با اعمال تخفیف سود بازرگانی در کالاهای وارده از مبدأ امارات به بوشهر رونق بنادر استان بوشهر را افزون‌تر کنند.

قائدی گفت: استان بوشهر دارای طولانی‌ترین مرز دریایی و سواحل با خلیج‌فارس دارد که این مهم ظرفیت مهمی را برای تجارت دریایی فراهم کرده است.

وی بابیان اینکه  ۵ بندر استان بوشهر از معافیت ۲۰ درصدی سود بازرگانی در واردات کالا برخوردارند خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۰ کالاهای وارداتی از مبدأ کشور امارات از شمول معافیت  تخفیف سود بازرگانی مستثنی شدند و این موضوع سبب اعتراض مسئولان و فعالان اقتصادی و بازرگانی استان بوشهر شد.

کد مطلب 4747775

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