تردد ۲.۲ میلیون نفر از مرز مهران طی اول ماه صفر تاکنون

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر سه شنبه در ستاد ویژه ترافیکی اربعین با حضور سفیر ایران در عراق و مسئولان ارشد پلیس راهور برگزار شد، اظهار داشت: امسال زیرساخت ها کاملا متحول شده است به ویژه از ایلام به مهران و خود شهر مهران از جمله سایه بان به میزان ۱۰ هزار متر مربع و ۶۰۰ سرویس بهداشتی ثابت و همین میزان بصورت متحرک در هر دو سوی مرز و جاده های منتهی به مرز مهران و جداسازی پایانه برکت و ...انجام شده است.

وی گفت: در اربعین امسال نیروی انتظامی کارهای بسیار بزرگی انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه سیستم مانیتورینگ ناجا سراسر کشور و مسیرهای عراق را نیز تاحدودی پوشش خواهد داد، عنوان کرد: تردد ما نسبت به سال های گذشته بسیار متفاوت و پرحجم بود و تا شب گذشته دقیقا به اندازه سال گذشته تردد داشته ایم.



استاندار ایلام افزود: نزدیک به ۲ میلیون ۲۰۰ هزار نفر تاکنون از مرز مهران تردد داشته اند.

وی گفت: نزدیک به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مرز مهران خارج و نزدیک ۶۰۰ هزار نفر به مهران وارد شده اند.

سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه از ۹۶۰ هزار ورودی زوار به کشور نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کرده اند، تصریح کرد: از حدود ۲ میلیون و ۷۷۰ هزار خروج، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر آن از مرز مهران خارج شده اند.



وی گفت: تاکنون بیش از ۶۰ درصد تردد زوار به عتبات عالیات از مرز مهران و استان ایلام بوده است.

استاندار ایلام بیان کرد: دوستان مرزبانی، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاه و ارتش خدمات رسانی بسیاری انجام داده اندو خصوصا در خاک عراق خدمات خوبی به زوار در حال ارائه است.

وی گفت: پیک جمعیت ما سال گذشته حدود ۲۴۰ هزار نفر بوده و امسال پیش بینی می شود به بالای ۳۵۰ هزار برسد.

استاندار ایلام اظهار داشت: تردد امسال ما نسبت به سال گذشته به ۲ برابر می رسد.