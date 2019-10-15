جلوگیری از خروج ۷۸۰ زائر غیرمجاز از مرز مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی جمشید پور در مرز ایلام اظهار داشت: از ابتدای شروع ماموریت اربعین در مرز مهران تا امروز ، ماموران پلیس گذرنامه و مهاجرت مستقر در پایانه مرزی مهران از خروج ۷۸۰ زائر غیرمجاز جلوگیری کردند.

وی ادامه داد: استفاده از گذرنامه افراد غیر، همراه داشتن گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور از دلایل عدم خروج این افراد از مرز بوده است.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان ایلام در ادامه با اشاره به پیدا شدن ۱۶۹ گذرنامه در پایانه مرزی مهران ،گفت: این تعداد گذرنامه در طول مسیر ۱۱ کیلومتری پل زائر تا پایانه مرزی و داخل گیت ها پیدا شده که تحویل کاربران مستقر در گیت ها شده است.

وی با اشاره به اینکه این گذرنامه ها در پایان به پلیس گذرنامه کشور انتقال داده می‌شوند از زائرانی که گذرنامه خود را گم کرده اند، خواست: برای تعیین تهیه گذرنامه های خود به ادارات پلیس مهاجرت و گذرنامه استان خود مراجعه کنند .

سرهنگ جمشید پور به زائران توصیه کرد ، با نگهداری از گذرنامه و وسایل هویتی همراه خود مانع سوء استفاده افراد سودجو در طول سفر اربعین شوند.