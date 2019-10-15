تعطیلی مدارس شهر مهران در روزهای چهارشنبه، یکشنبه و دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به افزایش حجم تردد زائران در مرز مهران به‌ویژه در حوزه بازگشت زائران اربعین اظهار داشت: با توجه به تردد ۶۰ درصدی زائران اربعین از مرز مهران پیش‌بینی می‌شود در ایام منتهی به‌روز اربعین و دو روز پس از چهلم امام حسین (ع) تردد زائران از مرز مهران با افزایش چشمگیری مواجه شود که این امر نیازمند تمهیدات ویژه برای جلوگیری از افزایش حجم ترافیک در داخل شهر مهران است.

وی با اشاره به تعطیلی مدارس شهر مهران در ایام پیک بازگشت زائران اربعین تصریح کرد: مدارس شهر مهران در تمام مقاطع تحصیلی در روزهای چهارشنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخ ۲۴، ۲۸ و ۲۹ مهرماه تعطیل می‌شود.

استاندار ایلام افزود: از ابتدای آغاز سفرهای اربعین یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار زائر از مرز مهران خارج شدند و ۶۰۰ هزار نفر از این مرز وارد کشور شدند.

وی بابیان اینکه این آمار در مقایسه با سال گذشته دو برابر افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: در مدت مشابه سال قبل ۸۰۰ هزار نفر از مرز مهران خارج شدند و ۳۰۰ هزار نفر از این مرز وارد کشور شدند.

سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه از بامداد امروز تا ساعت ۱۴ ظهر ۷۳ هزار نفر زائر اربعین از مرز مهران وارد کشور شدن دو ۴۷ هزار نفر از این مرز خارج شدند، گفت: درمجموع ۱۲۰ هزار نفر از این مرز تردد کردند که پیش‌بینی می‌شود این آمار تا پایان امروز به ۲۵۰ هزار نفر برسد.