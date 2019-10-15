فعالیت ۵ تیم واکنش سریع هلال احمر همدان در پایانه موقت مریانج

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کارخانه ای ظهر سه شنبه در ستاد اربعین استان همدان با اشاره به خدمات جمعیت هلال احمر استان همدان در طرح اربعین با بیان اینکه طرح از ۱۳ مهر ماه آغاز شده است، اظهار داشت: از زمان شروع طرح ارائه خدمات معاونت امداد و نجات هلال احمر تا کنون دو هزار و ۱۷۶ نفر توسط جمعیت هلال احمر استان همدان اسکان گرفته‌اند.

وی از وقوع ۴۲ حادثه امداد و نجات در این مدت خبر داد و با بیان اینکه ۷۲ مصدوم بر اثر این حوادث بر جای مانده که تعداد ۴ نفر از آنان به صورت سرپایی درمان شده اند، گفت: ۲۳ نفر از مصدومان نیز به درمانگاهها و مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان از فوت یک نفر در این حوادث خبر داد و با بیان اینکه تعداد تیم های عملیاتی ۴۲ مورد و تعداد کل نیروهای عملیاتی ۱۳۸ نفر بوده است، گفت: ۲۷ دستگاه آمبولانس و ۶ دستگاه خودروی نجات در این عملیات اعزام شده اند.

کارخانه ای به آمار حوادث جاده ای استان همدان در طرح ایام اربعین اشاره کرد و با بیان اینکه ۲۶ مورد حادثه به وقوع پیوسته که ۶۸ مصدوم بر جای گذاشته و از این تعداد ۴ نفر به صورت سرپایی درمان شده اند، گفت: ۲۰ نفر از مصدومان نیز به مراکز درمانی منتقل شده اند.

وی از فوت یک نفر در حوادث جاده ای استان همدان خبر داد و با بیان اینکه در این زمینه ۲۶ تیم عملیاتی شامل ۸۱ نفر حضور داشته‌اند گفت: ۲۵ مورد اعزام آمبولانس و ۵ مورد خودروی نجات به این حوادث اعزام شده است.

وی در توضیح آمار پایگاه ها و مراکز امدادی جمعیت هلال احمر استان همدان و نیروهای فعال در ایام اربعین حسینی اظهار داشت: ۱۲ پایگاه و مرکز امداد جاده ای ثابت به استعداد ۶۰ نفر روز نیرو و یک پایگاه خدمات امداد و نجات کوهستان ثابت به استعداد ۵ نفر روز و یک مرکز کنترل و فرماندهی عملیات با تعداد ۴ نفر روز نیرو در این طرح فعال هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان از به کارگیری ۲۰ دستگاه خودرو آمبولانس و ۱۵ دستگاه خودروی عملیاتی و ۱۱ دستگاه خودروی امدادی سخن گفت و با بیان اینکه تجهیزات و نیروهای اعزامی به کشور عراق در ایام اربعین حسینی شامل ۲دستگاه آمبولانس و یک دستگاه تریلی بوده که به همراه ۵ نیرو اعزام شده اند، گفت: در بخش معاونت درمان و توان بخشی نیز ۳ نفر به کشور عراق اعزام شده‌اند.

وی به خدمات معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر نیز اشاره کرد و گفت: ۲ پزشک عمومی و ۵ تکنسین دارویی به عراق اعزام شده‌اند.

کارخانه به خدمات ارائه شده در پایانه معین مرزهای مهران و خسروی در مریانج اشاره کرد و با بیان اینکه ۳۵ نفر روز نیرو در قالب ۷ تیم فعال خواهند بود، گفت: ۲۰ تخته چادر و ۲۵۰۰ تخته پتو و دو عدد آمبولانس در این پایانه به کار گرفته شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان از تیم‌های حاضر در پایانه مریانج نیز سخن گفت و اظهار داشت: ۴ تیم کمک های اولیه، ۵ تیم واکنش سریع، ۱۴ تیم اسکان برادران و خواهران، ۵ تیم راهنمایی زائرین، ۵ تیم فرماندهی پشتیبانی و ۲ تیم مستندسازی در این پایانه مستقر است.