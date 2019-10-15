حمایت وزیر خارجه قطر از عملیات موسوم به «چشمه صلح» ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر امروز سه شنبه از حمله نظامی ارتش ترکیه به شمال شرق سوریه حمایت کرد و هدف آنرا غلبه بر تهدید قریب الوقوع برای ترکیه دانست.

وی افزود: ما نمی توانیم تنها ترکیه را مورد نکوهش قرار دهیم. آنکارا برای مقابله با خطری که امنیت ملی آنرا تهدید می کرد، دست به حمله زده است.

وزیر خارجه قطر بیان کرد: ترکیه از ابتدا گفت که این گروهها را حمایت نکنید اما احدی گوش نکرد. ترکها از حدود یکسال قبل با آمریکا به دنبال ایجاد منطقه امن و دور کردن خطر از مرزهای خود بودند. یگانهای مدافع خلق بخشی از پ ک ک که در بسیاری از کشورها در فهرست گروههای تروریستی قرار دارد، هستند.

وی افزود: قطر از حماس به عنوان یک جنبش حمایت نمی‌کند؛ بلکه به عنوان گروهی که مسئولیت مدیریت امور در غزه را بر عهده دارد، حمایت می‌کند. ما نمی‌خواهیم به حمایت خود از غزه پایان دهیم. ما از طریق راه‌های شفاف و مستقیم از خانواده‌ها در غزه حمایت می‌کنیم.

شیخ محمد آل ثانی افزود: هیچ رفتار خصمانه‌ای از ایران ندیده ایم و روابط ما بر احترام متقابل استوار است. ما می‌خواهیم بحران و تنش میان ایران و آمریکا را کاهش دهیم.