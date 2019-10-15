شهرداری تبریز پیگیر اتمام خط یک قطار شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر، این ایستگاه عمیق ترین ایستگاه خط یک مترو تبریز است که در حال حاضر به طور تقریبی عملیات اجرایی آن رو به اتمام است و پس از نصب پله برقی، آماده بهره برداری خواهد بود.

شهرداری تبریز به شهروندان وعده داده است که تا پایان سال ۹۸، خط یک قطار شهری تبریز به اتمام رسیده و آماده بهره برداری باشد و برای تحقق این وعده، از آغاز سال اهتمام ویژه ای از سوی مدیریت شهری بر این موضوع وجود دارد.

تابستان سال جاری شهرداری تبریز ۶۵۰میلیارد تومان اعتیار از محل فروش اوراق مشارکت به مترو تبریز واریز کرد. همچنین ۳۵۰ میلیارد تومان از منابع غیرنقدی شهرداری در چارچوب بودجه سال ۹۸ شهرداری تبریز به پروژه قطار شهری تزریق شد که در مجموع با تخصیص هزار میلیارد تومان، تلاش می شود تا پایان سال جاری خط یک مترو به ایستگاه پایانی خود برسد و شاهد مسافرگیری شهروندان تا ایستگاه لاله باشیم.