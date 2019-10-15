به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه شرکت های تعاونی کرایه بین شهری، داریوش باقرجوان در مراسم رونمایی از آغاز فعالیت سیستم های اینترنتی اجاره تاکسی های بین شهری با بیان اینکه باید فرایندهای سنتی حمل‌ونقل را سامان داد و در قامت فناوری‌های نوین شفافیت را سرلوحه کار قرارداد، گفت: زمان آن فرارسیده که معضلات و چالش‌ها را یکی پس از دیگری با کمترین هزینه و بر مبنای علم حل کنیم و بازدهی و بهره‌وری حمل‌ونقل جاده‌ای کالا را به جایگاهی که شایسته آن است برسانیم که به‌یقین می‌توان گفت شاه‌کلید این ماجرا «بازارگاه‌های الکترونیکی حمل‌ونقل کالا» است.

وی افزود: در حال حاضر سیاست سازمان راهداری در بحث مسافر درب به درب است و این سازمان در تلاش است تا با استفاده از شرکت‌های مجاز مسافران را به بهترین و راحت‌ترین شکل ممکن جابه‌جا کند. شرکت‌های مجاز حمل‌ونقلی بازوی کمکی سازمان محسوب می‌شوند و این شرکت‌ها می‌توانند بخشی از بار مسافری حمل‌ونقل را به دوش بکشند.

مدیرکل حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با بیان اینکه این شرکت‌ها با همراهی بازارگاه‌های آنلاین می‌توانند سریع‌ترین و مطلوب‌ترین خدمات را به شهروندان ارائه دهند گفت: در حال حاضر سازمان راهداری موافق با ورود سیستم‌های هوشمند به بخش حمل‌ونقل بوده و برای ارتقای کمی و کیفی این سیستم‌ها تمامی تلاش خود را انجام می‌دهد.

به گفته باقرجوان، در حال حاضر برخی از شرکت‌ها بدون داشتن مجوز حمل‌ونقل برون‌شهری اقدام به حمل‌ونقل مسافر البته با اپلیکیشن‌های رنگارنگ می‌کنند که سازمان راهداری به دنبال برخورد با این شرکت‌ها است چراکه حفظ جان مسافران جزء اهداف ذاتی سازمان راهداری بوده و این سازمان برای رسیدن به این هدف در برابر هر بی‌قانونی ایستادگی می‌کند.

مدیرکل حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تأکید بر اینکه شرکت‌های حمل‌ونقلی برون‌شهری در صورتی می‌توانند اقدام به حمل‌ونقل مسافر کنند که دارای مجوز باشند.

وی در ادامه در خصوص ورود شرکت‌های حمل‌ونقلی به بازار گاه‌های اینترنتی تأکید کرد: در عصر حاضر شرکت‌هایی می‌توانند بهره‌وری بالا داشته باشند که همسو با دنیای مدرن حرکت کنند.

باقرجوان با تأکید بر اینکه دوران حمل‌ونقل سنتی به پایان رسیده است خاطرنشان کرد: ماندگاری و رونق کمّی و کیفی شرکت‌های مرتبط با حمل‌ونقل در عصر جدید بدون حضور مؤلفه‌های هوشمندسازی محکوم‌به شکست است.

وی با ابراز خرسندی از تلاش شرکت‌های حمل‌ونقلی مجاز به حوزه حمل‌ونقل هوشمند اظهار کرد: بازارگاه‌های جدید ارائه‌شده توسط این شرکت‌ها می‌تواند گام‌های اساسی برای حقوق شهروندی محسوب شود.

مجبور به حرکت در مسیر هوشمندسازی حمل‌ونقل هستیم

رحمت الله حاجی محمدعلی، رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی کرایه بین‌شهری نیز با بیان اینکه بازارگاه‌های الکترونیکی جایگاه خود را در عصر جدید پیدا کرده‌اند و این اتحادیه نیز با ایجاد اپلیکیشن تاکسی‌های کرایه‌ای سواری گام‌هایی را برای هوشمندسازی حمل‌ونقل مسافر برداشته است، گفت: بازارگاه الکترونیکی یک بازار و بستر مجازی حمل‌ونقل جاده‌ای است که تعاملات و انجام معاملات بین ارائه‌دهندگان و متقاضیان حمل‌ونقل جاده‌ای کالا از طریق اینترنت در آن صورت می‌پذیرد.

وی افزود: با این ابزار، تعداد زیادی از صاحبان کالا، رانندگان و شرکت‌های باربری در سراسر کشور و حتی مسافری به‌صورت شبکه‌ای و به سهولت باهم مرتبط شده و به ارائه خدمات باکیفیت می‌پردازند.

حاجی محمدعلی در مورد مزایای این بازارگاه‌ها گفت: با استفاده از این اپلیکیشن‌ها هزینه‌ها کاهش، درآمدها و بهره‌وری افزایش‌یافته و با حذف فاصله بین این سه ضلع حمل‌ونقل، خودبه‌خود دست دلال‌ها و سودجویان کوتاه می‌شود.

وی گفت: اصولا دلال زمانی پیدا می‌شود که دو طرف معامله به هم دسترسی مستقیم نداشته باشند یا به دلایلی فاصله‌ای بین این دو ایجاد شود.

حاجی محمدعلی با بیان اینکه با وجود هزینه‌های بالای تولید و اجرای اپلیکیشن‌ها باید به سمت هوشمندسازی بخش حمل‌ونقل برویم تأکید کرد: این شیوه نوین سال‌هاست که در دنیای مدرن به کار گرفته‌شده و به نظر می‌رسد به همت نواندیشی مسئولان حمل‌ونقل کشور، بسترهای لازم فناورانه برای استفاده از این شیوه در ایران نیز فراهم‌شده است.

وی در نهایت گفت: اتحادیه شرکت‌های تعاونی کرایه بین‌شهری در اوایل هفته مهرماه سال جاری از سامانه هیلو که برای جابه جایی مسافران بین شهری طراحی شده است رونمایی کرد و قصد دارد این سیستم را به‌صورت پایلوت یک‌ماهه در تهران اجرا کند. البته گام‌های ابتدایی اجرای این نرم‌افزار با اربعین شروع‌شده است.

اجرای پایلوت سامانه اینترنتی برای تاکسی های بین شهری پلاک تهران

مهدی شاهسواری مدیر سامانه هیلو نیز با بیان اینکه متأسفانه سامانه حمل‌ونقل کشوری به‌خصوص بین‌شهری به‌هم‌ریخته است گفت: یکی از دغدغه‌های ما اصلاح و به‌روزرسانی سامانه بود که این مورد را در طول یک سال گذشته با سازمان راهداری در میان گذاشته‌ایم و خوشبختانه نگاه این سازمان به این مقوله بسیار مثبت بود.

وی گفت: سامانه‌های حمل‌ونقلی می‌توانند با کنترل رفت‌وآمد مقاصد مسافران امنیت خاطر را برای خانواده‌ها ایجاد کند.

شاهسواری با بیان اینکه در حال حاضر این سامانه با هماهنگی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای و همکاری اتحادیه شرکت‌های تعاونی کرایه بین‌شهری به‌صورت پایلوت در تهران در حال اجراست گفت: از سازمان راهداری خواسته‌ایم برای حمایت از این سامانه در ایام اربعین چند بنر در مقاصد ورودی زائران نصب کند که این مورد در حال انجام است.

وی گفت: این سامانه برای تاکسی‌های برون‌شهری لحاظ شده که دارای مجوز بوده و صورت حساب و بیمه مسافری دارند.

شاهسواری گفت: به‌طور یقین استفاده از این سیستم می‌تواند علاوه بر امنیت خاطر برای خود شهروندان و سازمان راهداری و پلیس که حافظ جان و مال مسافران است ارائه‌کننده آمار منسجم از میزان تردد و حمل‌ونقل شهروندان از طریق تاکسی‌های بین‌شهری باشد.