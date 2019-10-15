سفارت ترکیه در فنلاند هدف حمله قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، گروهی متشکل از ۲۵۰ نفر در اعتراض به عملیات موسوم به چشمه صلح ترکیه در شمال سوریه، شیشه‌ها و پنجره‌های ساختمان سفارت ترکیه در شهر هلسینکی پایتخت فنلاند را شکستند.

تظاهرات کنندگان خواستار اقدام مجامع جهانی برای توقف اقدام ارتش ترکیه با توجه به نقض منشور ملل متحد در حمله به بخشی از خاک یک کشور مستقل بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق شدند.

لازم به ذکر است ترکیه از چهارشنبه گذشته حملاتی را علیه شمال سوریه آغاز کرده که با واکنش و محکومیت‌های جهانی روبرو شده است.

در واکنش به حملات ترکیه علیه شمال سوریه، «محمدجواد ظریف»، وزیر امورخارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی تی آر تی ترکیه، گفته است: امنیت از طریق «تجاوز» به سوریه به دست نمی‌آید.