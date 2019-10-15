۷۸۱ دانش آموز در مدارس استثنایی ایلام تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی امروز در نشست خبری به مناسبت روز جهانی نابینایان و روز ملی پارالمپیک اظهار داشت: آموزش و پرورش استثنایی استان با ۷۸۱ دانش آموز در ۱۰۷ کلاس درس و ۱۷ مدرسه در حال فعالیت است.

وی افزود: این اداره دارای خدمات به ۳۵ دانش آموز ناشنوا و کم شنوا ، ۲۳ دانش آموز نابینا و کم بینا، و ۱۶ دانش آموز زیر ۶ سال و ۱۹۶ دانش آموز تلفیقی است ‌و نزدیک به سه هزار نفر تحت پوشش خدمات آموزش و پرورش استثنایی است.

وی ادامه داد: اتفاق بسیار خوبی که در آموزش و پرورش استثنایی افتاد این که فاصله اندیشه تا عمل بسیار کم شده، از نمونه فعالیت های آموزش و پرورش می توان اشاره به رنگ آمیزی کل مدارس، نقاشی و دیوار نویسی در قالب طرح هجرت، آسفالت حیاط مدارس استثنایی ۱۵ هزار متر در تمامی شهرستان ها، نصب دوربین های امنیتی و مدار بسته در تمام مدارس استثنایی اشاره کرد.

موسوی اضافه کرد: همچنین تعمیر و تجهیز وسایل سرمایشی قریب به ۲ میلیارد تومان، خرید تجهیزات آموزشی به مبلغ یک میلیارد تومان، هوشمند سازی تمامی مدارس استثنایی، ساخت و تجهیزات سالن اجرا، برگزاری جشنواره های ورزشی در استان انجام شده است.

وی گفت: همچنین طرح اهدا بیش از ۱۰۰ سمعک، خرید بیش از ۴۰ ویلچر از نمونه فعالیت های آموزش و پرورش استثنایی بوده است در سال ۹۷ تا به اکنون نزدیک به ۶ میلیارد تومان از محل خیرین انجام شده است.