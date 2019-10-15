عمود یک مسیر پیاده روی نجف به کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مسیر پیاده روی اربعین مملو از زائران اربعین است که برای شرکت در اجتماع بزرگ مسلمانان در مسیر کربلا گام برمی دارند.
مسلمانان از ایران و سایر کشورهای جهان در این اجتماع بزرگ حضور دارند.
این روزها مسیر پیاده روی اربعین مملو از زائران اربعین است که برای شرکت در اجتماع بزرگ مسلمانان در مسیر کربلا گام برمی دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مسیر پیاده روی اربعین مملو از زائران اربعین است که برای شرکت در اجتماع بزرگ مسلمانان در مسیر کربلا گام برمی دارند.
مسلمانان از ایران و سایر کشورهای جهان در این اجتماع بزرگ حضور دارند.
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