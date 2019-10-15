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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۸:۳۰

عمود یک مسیر پیاده روی نجف به کربلا

عمود یک مسیر پیاده روی نجف به کربلا

این روزها مسیر پیاده روی اربعین مملو از زائران اربعین است که برای شرکت در اجتماع بزرگ مسلمانان در مسیر کربلا گام برمی دارند.

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به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مسیر پیاده روی اربعین مملو از زائران اربعین  است که برای شرکت در اجتماع بزرگ مسلمانان در مسیر کربلا گام برمی دارند.

مسلمانان از ایران و سایر کشورهای جهان در این  اجتماع بزرگ حضور دارند. 

کد مطلب 4747864

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