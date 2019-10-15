۷۲۴میلیارد تومان اعتبار برای سال آینده در استان سمنان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری غروب سهشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار کلاته خیج بابیان اینکه در دور دوم سفر ریاست محترم جمهوری به استان سمنان، بالغبر یک هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان اعتبار به استان سمنان اختصاص یافت، ابراز داشت: این اعتبارات در بخشهای مختلف عمرانی هزینه خواهد شد.
وی ضمن بیان اینکه در سال گذشته ۱۹ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در استان سمنان هزینه شد، افزود: در سال جاری نیز ۶۴۱ میلیارد تومان اعتبار در حال هزینه است و همچنین برای سال آینده نیز میزان ۷۲۴ میلیارد تومان اعتبار عمرانی اختصاص یافت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه بالغبر ۱۹۱ میلیارد تومان اعتبارات تنها مختص حوزه راه و شهرسازی شاهرود در حال هزینه شدن است، ابراز داشت: امیدواریم این اعتبارات بتواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف و راهی برای ارتقا خدماترسانی بیشتر به مردم باشد.
فخری ضمن بیان اینکه شهرداریها یکی از عناصر تأثیرگذار و مهم در مدیریت امور شهری محسوب میشوند، تصریح کرد: کار در شهرداری و مدیریت امور شهری سخت است و شهرداران استان برای تحقق امور شهری باید عاشق کار خود باشند.
وی ضمن بیان اینکه عمر مدیریتی شهرداران و ثبات و ماندگاری مدیریت برای تحقق موارد و امور مطلوب و مؤثر در شهرداریها، باید افزایش پیدا کند، افزود: این آمادگی وجود دارد که با افزایش ارزشافزوده در شهرها و توسعه و تقویت امور شهری و شهرداریها، در خصوص طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری مساعدت لازم را داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست مهندس حسن احمدی شهردار سابق سرخنکلاته گرگان، با حضور معاون عمرانی استاندار سمنان به عنوان شهردار شهر کلاته خیج منصوب شد.
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