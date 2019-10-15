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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۴۴

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی:

وقوع تصادف زنجیره ای در محور نهبندان- بیرجند/۴ نفر کشته شدند

وقوع تصادف زنجیره ای در محور نهبندان- بیرجند/۴ نفر کشته شدند

بیرجند- فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع تصادف زنجیره ای در محور نهبندان- بیرجند خبر داد و گفت: این حادثه چهار کشته و چهار زخمی بر جای گذاشته است.

سرهنگ علیرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر از وقوع تصادف زنجیره ای در محورهای استان خبر داد و افزود: این حادثه ظهر امروز سه شنبه در  کیلومتر ۸۱ محور نهبندان - بیرجند به وقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه در این تصادف سه خودرو پراید، پژو و تریلی با هم برخورد کرده اند، اظهار کرد: علت وقوع حادثه انحراف به چپ از سوی راننده پراید بوده است.

سرهنگ رضایی بیان کرد: متاسفانه در این حادثه دلخراش چهار نفر از هم وطنان جان خود را از دست داده اند و چهار مصدوم به دنبال داشته است.

وی خواستار رعایت نکات راهنمایی و رانندگی شد و افزود: از رانندگان خواستاریم با توجه به توصیه های پلیس از وقوع اینگونه حوادث دلخراش جلوگیری کنند.

کد مطلب 4747866

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