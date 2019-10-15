تساوی تیم فوتبال شهرداری همدان برابر تیم اترک بجنورد

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ دسته دوم فوتبال کشور امروز وارد هفته پنجم شد و رقابت های حساس و جذابی برگزار شد.

تیم فوتبال شهرداری همدان در این هفته در بجنورد به مصاف تیم متمول اترک این شهر رفت.

اترک بجنورد با حضور سرمربی صاحب نامی مانند فیروز کریمی و بازیکنان لیگ برتری مانند اسماعیل فرهادی که سابقه بازی در ذوب آهن اصفهان را دارد برای پایان ناکامی در این هفته به دنبال پیروزی بود اما با شروع بازی برخلاف پیش بینی ها؛ این تیم شهرداری همدان بود که بازی تهاجمی را به نمایش گذاشت و مالک توپ و میدان بود.

در این نیمه شهرداریچی ها بارها موقعیت های خطرناکی را خلق کردند که با بی دقتی مهاجمان این تیم؛ به گل تبدیل نشد تا اینکه نیمه اول با نتیجه تساوی به پایان رسید.

با شروع نیمه دوم باز هم این تیم فوتبال شهرداری همدان بود که تا آستانه باز کردن دروازه اترک رفت اما موقعیت تک به تک هم تبدیل به گل نشد.

هرچه به پایان بازی نزدیک تر شدیم تیم اترک بجنورد بازی را در دست گرفت و رسول مقصودی دروازه‌بان شهرداری همدان چند موقعیت خوب را از این تیم گرفت و در نهایت این مسابقه با نتیجه تساوی به پایان رسید.

تیم فوتبال شهرداری همدان با ۲ پیروزی، ۲ تساوی و یک شکست در حال حاضر ۸ امتیازی است.

گفتنی است؛ تیم فوتبال شهرداری همدان در هفته ششم در همدان میزبان شهرداری فومن خواهد بود.