خروج نظامیان آمریکایی از یک پایگاه دیگر در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری از خروج نظامیان آمریکایی از یک پایگاه دیگر آنها در سوریه خبر دادند.

بر اساس گزارش منابع سوری؛ نظامیان آمریکایی از پایگاه تل بیدر در جاده مواصلاتی میان حسکه و درباسیه خارج شدند.

این در حالی است که «مایلس کاگینز» (Myles B. Caggins) سخنگوی ائتلاف به سرکردگی آمریکا در سوریه امروز سه شنبه رسما تأیید کرد که نیروهای ائتلاف مذکور شهر «منبج» واقع در شمال سوریه را تَرک کرده‌اند.

سخنگوی ائتلاف به سرکردگی آمریکا در سوریه در این خصوص نوشت: نیروهای ائتلاف به شکلی حساب‌شده در حال خروج از شمال شرق سوریه هستند. ما از منبج خارج شده‌ایم.

گفتنی است که قبلا وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نظامیان آمریکایی پایگاههای خود را در روستای دادات در منبج در شمال شرق حلب را ترک کرده و به سوی عراق حرکت کرده اند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که نیروهای سوری به مناطق دادات و ام میال وارد شده اند.

این در حالی است که یکشنبه گذشته نظامیان آمریکایی پایگاه مطاحن در منبج را به طور کامل تخلیه کرده بودند.

گفتنی است که نظامیان آمریکایی در امتداد شمال سوریه سه پایگاه نظامی دایر کرده بودند که یکی از آنها در منطقه مطاحن، دومی در جنوب روستای عون الدادات در نزدیکی خط میان قسد و گروههای وابسته به ترکیه و سومی در نزدیکی دانشگاه الاتحاد در برج سیریاتیل است.