ساخت هر کلاس درس در یزد ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین رادمنش امروز در حاشیه افتتاح همزمان ۲۵ واحد آموزشی، فرهنگی و ورزشی در استان یزد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در استان یزد ماهانه ۲.۵ مدرسه خیری ساخته می شود و خیران طی سه سال گذشته برای ساخت مدرسه ۱۵۰ میلیارد تومان کمک کردند.

وی افزود: با وجود احداث مدارس جدید در استان یزد، به دلایل مختلفی از جمله افزایش مهاجرت به یزد، تعطیلی مدارس غیرانتفاعی به دلیل مشکلات اقتصادی و ....، امسال ۴۰ مدرسه استان یزد دو شیفته اداره می شود.

رادمنش با اشاره به اینکه ۳۰ درصد مدارس استان در قالب ۱۰ هزار کلاس درس نیاز به تخریب و بازسازی دارد، عنوان کرد: تعدادی از این مدارس خشت و گلی است که امیدواریم با احداث پروژه های جدید، هر چه زودتر شاهد برچیده شدن مدارس خشت و گلی در استان باشیم.

رئیس هیئت مدیره خیران مدرسه ساز استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در اول مهرماه سال جاری، ۱۹ مدرسه خیرساز با ۱۵۳ کلاس درس تحویل آموزش و پرورش داده شد، اظهار داشت: ۱۱ پروژه از این تعداد با ۹۶ کلاس درس، خیرساز و هشت پروژه با ۵۷ کلاس درس نیز مشارکتی بوده است.

رادمنش یادآور شد: بهمن ماه امسال نیز به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی، پنج پروژه توسط خیران تحویل آموزش و پرورش استان می شود که این پروژه ها جدای از پروژه های ورزشی و سالن هایی است که توسط خیران احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۷ پروژه جدید نیز کلنگ زنی شده و خیران برای ساخت ۳۲ پروژه جدید نیز تعهد داده اند، عنوان کرد: ساخت هر کلاس درس در استان یزد ۳۰۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد.

به گزارش مهر، امروز همزمان با سراسر کشور، ۲۵ پروژه آموزشی، ورزشی و فرهنگی در قالب ۱۷۶ کلاس درس در یزد افتتاح شد.