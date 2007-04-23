خلیفه ارامنه تهران بر وفاداری به یاد و خاطره شهدا تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسقف اعظم سبوه سرکیسیان خلیفه ارامنه تهران در این نشست اظهار داشت: ماه آوریل با وجود آنکه نشانه زندگی و حیات بوده برای ما یادآور یک واقعه تاریخی محسوب می شود.

وی افزود: هر قدر به واقعیتهای تاریخی پایبند باشیم، زندگی امروز خود را استوارتر خواهیم کرد، چرا که تاریخ بهترین مدرس بشریت است کسی که تاریخ را بر پایه جعل بنا می کند آینده ای را نمی توان برای وی متصور شد.

وی افزود: یک و نیم میلیون ارمنی قربانی نسل کشی ارامنه هستند که ما هر سال یاد و خاطره آنها را گرامی می داریم، در حالی که امروزه مردم ترکیه سیاستمداران را مورد انتقاد قرار می دهند، از سیاستهای پیشینیان خود حمایت کرده و وقوع این واقعه تاریخی را اذعان نمی کنند.

سرکیسیان همچنین علاوه بر محکوم کردن نمونه های اخیر قتل ارمنی ها از جمله روزنامه نگار ارمنی ترک تبار هراند دینک به از بین رفتن کلیسای آخدامار به موزه اشاره و نسبت به این امر که آن را نسل کشی فرهنگی دانست ابزار تأسف کرد.

اسقف اعظم به آخرین نسل کشی دنیای امروز در رواندای 13 سال پیش اشاره کرد و گفت: امروز جامعه بین المللی عوامل این نسل کشی را به پای میز محاکمه کشانده اما دنیای امروز هنوز به نسل کشی ارامنه توجهی نکرده و علت آن سیاستهایی است که آمریکا اعمال می کند.

خلیفه ارامنه تهران وفادار ماندن به یاد و خاطره یک و نیم میلیون شهید ارمنی را نشانه وفاداری به ایران اسلامی دانست و تأکید کرد: در کتاب مقدس بخشی درباره بیت المقدس وجود دارد که فراموشی آن را با بریده شدن لبها و بریدن صدا یکسان توصیف کرده است و اگر ما شهدای خود را فراموش کنیم لبهایمان بریده و صدایمان قطع می شود.

وی گفت: هدف از تظاهرات و برنامه های 24 آوریل ترویج دشمنی علیه یک ملت نیست پذیرش شجاعت یک حقیقت تاریخی دارای منافع متقابل است که احترام و عشق به همراه می آورد.

سبوه سرکیسیان گفت: ملتها برای بیان اعتراضهای خود راه های مختلفی را در پیش می گیرند و یکی از نمایان ترین آنها راهپیمایی است که پیش از برگزاری نمی توان تأثیر جهانی آن را ارزیابی کرد اما جامعه جهانی آن را ثبت کرده و هدف ما محقق می شود. هدفی که نشانه پایداری در راه خواسته خود است.

وی همچنین در رابطه با نابودی آثار فرهنگی اظهار داشت که نامه ای به یونسکو ارسال و این امر را منعکس کرده اند.

خلیفه ارامنه تهران در پاسخ به خبرنگار مهر در رابطه با موضع سایر کلیساهای مسیحی نسبت به نسل کشی ارامنه اظهار داشت: پیروان سایر مذاهب مسیحی نیز قربانیان دولت عثمانی بوده اند که در آن میان می توان به کشته شده 100 هزار آشوری و کلدانی اشاره کرد. این در شرایطی است که نه تنها مسیحیان بلکه مسلمانان نیز در قربانی کشتار دولت عثمانی شدند . به طوری که در لبنان و سوریه هر سال روز 6 می (16 اردیبهشت) را به عنوان روز یادبود شهدای قربانی عثمانی گرامی می دارند.

سرکیسیان جمهوری اسلامی ایران یک حقیقت ابدی توصیف و از مقامات و دولتمردان ایران برای حمایت از ارامنه قدردانی کرد و آن را نشانه توجه جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر دانست.

وی حفظ آثار، بناها و کلیساهای ارمنی در ایران را یک امر طبیعی در ویژگی ایرانیان دانست و علت آن را به آبادگر بودن ایران و ملت آن نسبت داد.

رهبر روحانی ارامنه تهران در پایان تصریح کرد: بر اساس آموزه های انجیلی اعتقاد دارم هنگامی که فرد برای رسیدن به اعتقاد و خواسته خود تلاش می کند بی تردید به آن خواهد رسید، طی 40 سالی که به عنوان یک روحانی خدمت می کنم همواره این امر را به عنوان خط مشی خود برگزیده و آن را به اعضای جامعه خود آموزش می دهم.