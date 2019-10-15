تیم ملی عربستان مقابل فلسطین متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و انتخابی جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا در گروه چهارم تیم های عربستان و فلسطین در رام الله به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

حضور عربستان در فلسطین در روزهای گذشته سر و صدای زیادی در کشورهای مسلمان به پا کرده بود و گروه های مختلف از این اقدام عربستان انتقاد کرده بودند.

در دیگر بازی این گروه ازبکستان امروز موفق شد سنگاپور را ۳ بر یک شکست بدهد.

عربستان با این تساوی ۵ امتیازی شد تا بعد از ازبکستان که ۶ امتیازی است، در رده دوم جدول قرار بگیرد.