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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۸:۲۶

مرحله دوم انتخابی جام جهانی فوتبال؛

تیم ملی عربستان مقابل فلسطین متوقف شد

تیم ملی عربستان مقابل فلسطین متوقف شد

تیم ملی فوتبال عربستان در دیدار مقابل فلسطین در مرحله دوم انتخابی جام جهانی متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و انتخابی جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا در گروه چهارم تیم های عربستان و فلسطین در رام الله به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

حضور عربستان در فلسطین در روزهای گذشته سر و صدای زیادی در کشورهای مسلمان به پا کرده بود و گروه های مختلف از این اقدام عربستان انتقاد کرده بودند.

در دیگر بازی این گروه ازبکستان امروز موفق شد سنگاپور را ۳ بر یک شکست بدهد.

عربستان با این تساوی ۵ امتیازی شد تا بعد از ازبکستان که ۶ امتیازی است، در رده دوم جدول قرار بگیرد.

کد مطلب 4747903

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