علم دانشگاهی باید به محصول وسپس ثروت تبدیل شود تا به توسعه برسیم

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی عصر سه شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فنآوری رئیس جمهور در استانداری برگزار شد اظهار داشت: بدون اغراق جلساتی که دکتر ستاری حضور دارند گامی در مسیر حل مشکلات برداشته می شود و این الگو باید در سایر جلسات مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: امروز کشور در شرایطی است که باید روشهای سنتی را کنار گذاشته و به سمت ایده های نوین و به روز برویم تا از قافله عقب نمانیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تولید ثروت از علم در دولت هدف گذاری شده و سیاست کشور نیز حرکت در همین مسیر است لذا باید به گونه ای رفتار کنیم تا به جای انکه علم در قفسه کتابخانه های دانشگاهها بماند بتواند به محصول و سپس ثروت تبدیل شده و گره گشای مشکلات اقتصادی کشور شود.

وی اظهارداشت: متاسفانه هنوز در تجاری سازی علوم ضعیف هستیم و علیرغم داشتن دانشگاههای معتبر علمی نتوانسته ایم درست عمل کنیم و نتیجه مطلوب بگیریم.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در قزوین چند پروژه ملی داریم از جمله چشمه نور و شتابگر ملی که استان را به قطب علمی تبدیل می کند لذا از معاون محترم ریاست جمهور انتظار همراهی و کمک داریم تا آنها بسرعت تکمیل شوند.

محمدی گفت: درسفر رهبری مقرر شد تا قزوین به یک شهرعلمی و تحقیقاتی تبدیل شود که در این راستا در فناوری نانو ایده هایی مطرح شده که اگر مورد حمایت قرار گیرد دستاوردهای خوبی خواهد داشت.

وی افزود: در مجلس هم در حمایت از شرکت های دانش بنیان جدی هستیم و آمادگی داریم در رفع نیازهای آنها اقدام لازم را صورت دهیم.