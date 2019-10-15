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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۲۰:۵۷

معاون استاندار خوزستان:

زائران اربعین مرز چذابه را برای تردد انتخاب کنند

زائران اربعین مرز چذابه را برای تردد انتخاب کنند

اهواز- معاون استاندار خوزستان گفت: با توجه به زیرساخت های مناسب، زائران مرز چذابه را برای تردد انتخاب کنند.

حسین حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همه شرایط برای زوار در مرز شلمچه فراهم شده است.

وی افزود: از زائران در خواست می شود که برای رفت و یا بازگشت با توجه به وجود امکانات لازم چذابه را برای تردد انتخاب کنید.

کد مطلب 4747908

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