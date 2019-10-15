۱۵ طرح آموزشی و ورزشی تا پایان امسال در یزد بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد ذاکر امروز در مراسم افتتاح همزمان ۲۵ طرح آموزشی در استان یزد در مدرسه نیک اندیشان ۲ با اشاره به اینکه سرانه فضای آموزشی در استان بالاتر از میانگین کشوری است، اظهار داشت: گرچه سرانه فضای آموزشی در یزد مطلوب است اما مشکل این استان، فرسودگی مدارس است.

وی بیان کرد: ۳۵ درصد مدارس استان یزد فرسوده است و نیاز به تخریب و بازسازی دارند.

ذاکر با اشاره به تغییر کاربری مدارس بلا استفاده استان عنوان کرد: برخی ساختمانها و اراضی دیگر برای مدرسه مناسب نیستند که باید با تغییر کاربری آنها را به درآمدزایی نزدیک کرد.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان یزد با اشاره به افتتاح ۲۵ طرح آموزشی در مناطق مختلف استان یزد بیان کرد: علاوه بر این طرح ها، ۱۵ طرح آموزشی، ورزشی و فرهنگی دیگر نیز تا پایان سال در استان یزد به بهره برداری می رسد.

وی همچنین از جمع آوری مدارس خشت و گلی و بخاری‌های نفتی از مدارس استان در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: پس از تهیه و تکمیل مدارسی که در استان نیاز به تخریب و بازسازی دارند، عملیات اجرایی آنها با کمک خیرین و اعتبارات دولتی آغاز شود.

ذاکر اظهار امیدواری کرد: خیران مدرسه ساز نیز همچون گذشته در امر ساخت مدرسه و توسعه و بازسازی فضاهای آموزشی به یاری ما بشتابند.