گوشت چرخ کرده فله ای از پیش آماده شده نخرید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی، رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان از ارجاع بالغ بر ۲۳ پرونده به دلیل تقلب و مخلوط نمودن گوشت مرغ و سنگدان مرغ به مراجع قانونی خبر داد.

ناصر ابراهیمی صدر گفت: در مورد تقلبات ممکن در گوشت چرخ کرده باید اینطور عنوان کرد که، ممکن است گوشت مانده و تاریخ منقضی و فاسد حتی گوشت منجمد دیفریز شده (یخ زدایی) قاطی چرخ کرده فله ای شده باشد و یا ممکن است به جای گوشت گوسفند و گاو، گوشتهای دیگر که هویتشان معلوم نیست و ارزش غذایی پائینی دارند (مانند سنگدان، گوشت گله گاوی و...) استفاده شده باشد، همچنین این احتمال هم وجود دارد که گوشت تک سمی ها و یا گوشت حیوانات دیگر با چربی گوسفندی ترکیب شده و چرخ شده باشد.

ابراهیمی صدر همچنین افزود: در گوشت چرخ کرده فله ای به دلیل اینکه بافتش در اثر چرخ کردن از هم گسسته شده و همچنین خون آبه ایجاد می شود، امکان رشد باکتری های بیماری زا در آن افزایش یافته و سریعتر دچار فساد می شود.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان در مورد گوشت مصرفی کبابی ها و غذا خوری ها اذعان داشت: نمونه برداری از این واحد ها به صورت مرتب انجام می گیرد و جهت تشخیص هویت گوشتهای مصرفی، نمونه ها به آزمایشگاه تشخیص بافت به آزمایشگاه مرجع سازمان دامپزشکی کشور ارسال می گردد که بالغ بر ۲۳ پرونده به دلیل تقلب و مخلوط نمودن گوشت مرغ و سنگدان مرغ به مراجع قانونی ارسال شده است.

وی همچنین افزود: نظارت مستقیم بر کبابی ها و مراکز طبخ بر عهده مرکز بهداشت و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوده و همراهی دامپزشکی اکثرا در قالب تفاهم نامه ها و بازدیدهای مشترک با دانشگاه علوم پزشکی (مرکز بهداشت) صورت می گیرد.

ابراهیمی صدر خطر استفاده از افزودنی های غیرمجاز (نظیر ترکیبات نیتریت و یا خون) جهت افزایش عمر ماندگاری و پررنگ کردن مطلوب در گوشت چرخ کرده فله ای را محتمل دانست و از مردم عزیز خواست به هیچ وجه گوشت چرخ کرده فله ای نخرند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی موارد را با شماره تلفن ۱۵۱۲ در میان بگذارند.