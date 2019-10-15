به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حوزه هنری خراسان رضوی، مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی با همکاری انجمن هنرهای نمایشی کشور، سومین همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین را با عنوان «روایت راهیان» در مهر و آبان سال جاری برگزار می‌کند.

این همایش با نگاه نذر فرهنگی هنرمندان تئاتر کشور در راه امام حسین (ع) در دو کشور ایران و عراق برگزار می‌شود.

در این راستا نمایش «ابوالاحرار» کاری از گروه هنری سفیر از شهرستان سبزوار به سرپرستی حسن عنایت‌پور و با حمایت حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی در سومین همایش بین‌المللی تئاتر مردمی راهپیمایی اربعین شرکت می‌کند.

این نمایش به نویسندگی حسن عنایت‌پور و کارگردانی مصطفی عنایت‌پور اجرا می‌شود که سیدمحسن راه‌چمنی و احسان طزرقی، موسیقی آن را برعهده دارند و مصطفی عنایت پور، سجاد عنایت‌پور و علی آسیایی بازیگران آن هستند.