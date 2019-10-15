  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۲۰:۰۶

اجرای نمایش «ابوالاحرار» در همایش بین‌المللی تئاتر مردمی

اجرای نمایش «ابوالاحرار» در همایش بین‌المللی تئاتر مردمی

سبزوار- نمایش «ابوالاحرار» کاری از گروه هنری سفیر از شهرستان سبزوار و با حمایت حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی در سومین همایش بین‌المللی تئاتر مردمی راهپیمایی اربعین شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حوزه هنری خراسان رضوی، مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی با همکاری انجمن هنرهای نمایشی کشور، سومین همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین را با عنوان «روایت راهیان» در مهر و آبان سال جاری برگزار می‌کند.

این همایش با نگاه نذر فرهنگی هنرمندان تئاتر کشور در راه امام حسین (ع) در دو کشور ایران و عراق برگزار می‌شود.

در این راستا نمایش «ابوالاحرار» کاری از گروه هنری سفیر از شهرستان سبزوار به سرپرستی حسن عنایت‌پور و با حمایت حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی در سومین همایش بین‌المللی تئاتر مردمی راهپیمایی اربعین شرکت می‌کند.

این نمایش به نویسندگی حسن عنایت‌پور و کارگردانی مصطفی عنایت‌پور اجرا می‌شود که سیدمحسن راه‌چمنی و احسان طزرقی، موسیقی آن را برعهده دارند و مصطفی عنایت پور، سجاد عنایت‌پور و علی آسیایی بازیگران آن هستند.

کد مطلب 4747927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها