به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، محمدرضا بندانی اظهار داشت: براساس مصوبه ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور تحت عنوان دستورالعمل خرید، فروش، حمل ونگهداری دام زنده در کشور، دامداران استان تا پایان سال‌جاری مهلت دارند نسبت به پلاک کوبی وبیمه دام های خود اقدام کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان افزود: این طرح شامل دامهای سبک (گوسفند و بز) و دام های سنگین (گاو، گوساله، شتر وگاومیش)می‌شود.

وی تاکید کرد: پس از اتمام مهلت پلاک کوبی هر گونه خرید، فروش وجابجایی دام زنده فاقد پلاک ممنوع است.

وی بیان کرد: بر اساس این ابلاغیه تمامی شرکت‌های حمل و نقل و مباشران حمل دام زنده موظفند پیش از حمل دام زنده اطلاعات ثبت شده در سند حمل مربوطه را با محموله مطابقت دهند ودر صورت عدم انطباق از نظر تعداد، نوع دام ومبدا ومقصد وسایر اطلاعات از صدور بارنامه حمل آن خودداری کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان افزود: با هدف هویت دار کردن دام واجرای برنامه‌های اصلاح نژادی، طرح پلاک کوبی دام در سیستان وبلوچستان از سال ۱۳۹۲اغاز وتاکنون بیش از ۱۴۰هزار ر رأس گاو وگوساله و۴۳هزار نفر شتر پلاک کوبی شده‌اند.

وی از همه دامداران وپرورش دهندگان دام خواست جهت کسب اطلاعات بیشتر و تسریع در امر پلاک کوبی وبیمه دام خود به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه کنند.

بندانی گفت: بر اساس دستور العمل اجرایی هویت دار کردن دام کشور اطلاعات کامل دام ودامداران در سامانه هویت دام ثبت وبرای دام های سبک وسنگین یک بارکد ملی ۱۵رقمی اختصاص داده می شود.