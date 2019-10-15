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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۲۰:۳۴

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

عشایر سیستان و بلوچستان از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار هستند

عشایر سیستان و بلوچستان از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار هستند

کنارک - مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه عشایر استان از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار هستند، گفت: بیشترین جمعیت عشایر استان مربوط به شهرستان های خاش، سرباز و ایرانشهر است.

حمید طوقی در بازدید از منطقه عشایری «کنتان» بخش «زرآباد» شهرستان کنارک در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عشایر از دیرباز نقش بسیار مؤثری در تهیه بسیاری از مواد اولیه و دامی و نیازهای استان ها داشته‌اند که بحمدالله عشایر استان سیستان و بلوچستان نیز در این زمینه نقش بسزایی دارند.

وی با اشاره به اینکه برنامه های بسیار خوبی برای عشایر استان سیستان و بلوچستان در دست اقدام است، بیان کرد: عملیات احداث پروژه منطقه عشایری «کنتان» شامل منبع آب ۳۰ متر مکعبی، اجرای طرح انتقال به طول ۴ کیلومتر، نصب پمپ و اجرای لوله کشی داخلی به زودی آغاز می شود.

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیون ریال برای احداث این پروژه در نظر گرفته شده است.

 وی با اشاره به اینکه شهرستان های خاش، سرباز و ایرانشهر بیشترین جمعیت عشایر را در استان سیستان و بلوچستان به خود اختصاص داده اند، بیان داشت: بحمدالله مسئولین استان نگاه ویژه و جهادی به مناطق عشایرنشین دارند.

 طوقی اظهار داشت: همچنین به همت امور عشایر استان سیستان و بلوچستان پنل های خورشیدی بین عشایر منطقه «کنتان »توزیع شده است.

کد مطلب 4747984

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