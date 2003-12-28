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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۰:۱۶

معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت ارشاد در گفت و گو با "مهر":

بيش از 60 خبرنگار ايراني در بم حضور دارند

بيش از 60 خبرنگار ايراني در بم حضور دارند

بين 60 تا 70 خبرنگار ايراني ، با استفاده از تسهيلات معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، براي اطلاع رساني دقيق و مناسب به " بم" عزيمت كرده اند .

دکتر محمد صحفي ، معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" افزود: به دليل کثرت خبرنگاران حاضردر "بم" ، به منظور ساماندهي به فعاليت هاي آنها  و ارائه امکانات لازم ، براي ايجاد شرايط مطلوب اطلاع رساني، پايگاه ويژه اي به همين منظور در " بم " تشکيل شده است .
وي در ادامه، با اشاره به اينکه عصر ديروز مدير کل مطبوعات داخلي به بم عزيمت کرد تا هدايت فعاليت ها را بر عهده بگيرد ، گفت : با حضور مدير کل مطبوعات داخلي ، امر خبر رساني به خوبي و بدون ايجاد هر گونه تداخل کاري ، انجام خواهد شد .
دکتر صحفي ، جلوگيري از انتشار شايعات و اخبار نادرست را از ديگراهداف راه اندازي اين پايگاه اعلام کرد وافزود : از طريق اين پايگاه، رسانه ها و خبرنگاران خارجي نيز ، به راحتي مي توانند خبرها و اطلاعات  لازم را به طور دقيق و صحيح ، دريافت کنند.
معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، صدور رواديد براي خبرنگاران و تصوير برداران خارجي را از ديگر اقدامات اين معاونت پس از وقوع زلزله اعلام کرد  و افزود : با در نظر گرفتن تسهيلات لازم ، خبرنگاران و تصوير برداراني که داوطلب حضور در " بم " هستند ، به راحتي مي توانند  مراحل اداري  را طي ، به طور قانوني  وارد ايران شده  و در " بم " استقرار يابند .
صحفي، حضور خبرنگاران ، عکاسان  و تصوير برداران  رويتر ، بي بي سي  و سي ان ان را، مواردي  عنوان کرد  که  از طريق معاونت مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدام کرده  و براي تهيه خبر و گزارش ، به شهرستان "بم" رفته اند .
معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، با اشاره به اينکه تعدادي خبرنگارايراني ،  به دليل عدم آگاهي از تسهيلات در نظر گرفته اين معاونت ، به طور مستقل به " بم"  سفر کرده اند گفت : معاونت مطبوعاتي، هماهنگي هايي با هواپيمايي داشته که  طي آن، قرار شده است  خبرنگاران  و عکاسان رسانه هاي مختلف ، با تسهيلات ويژه امکان سفر به" بم" را داشته  باشند .
صحفي در پايان گفت و گو با "مهر"، اظهار داشت : امور هنري و سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز، برنامه هايي را براي جمع آوري کمک هاي خود و ارسال آنها به  "بم"  پيش بيني کرده اند که بزودي عملي خواهد شد .

کد مطلب 47480

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