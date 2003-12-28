بيش از 60 خبرنگار ايراني در بم حضور دارند

دکتر محمد صحفي ، معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" افزود: به دليل کثرت خبرنگاران حاضردر "بم" ، به منظور ساماندهي به فعاليت هاي آنها و ارائه امکانات لازم ، براي ايجاد شرايط مطلوب اطلاع رساني، پايگاه ويژه اي به همين منظور در " بم " تشکيل شده است .

وي در ادامه، با اشاره به اينکه عصر ديروز مدير کل مطبوعات داخلي به بم عزيمت کرد تا هدايت فعاليت ها را بر عهده بگيرد ، گفت : با حضور مدير کل مطبوعات داخلي ، امر خبر رساني به خوبي و بدون ايجاد هر گونه تداخل کاري ، انجام خواهد شد .

دکتر صحفي ، جلوگيري از انتشار شايعات و اخبار نادرست را از ديگراهداف راه اندازي اين پايگاه اعلام کرد وافزود : از طريق اين پايگاه، رسانه ها و خبرنگاران خارجي نيز ، به راحتي مي توانند خبرها و اطلاعات لازم را به طور دقيق و صحيح ، دريافت کنند.

معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، صدور رواديد براي خبرنگاران و تصوير برداران خارجي را از ديگر اقدامات اين معاونت پس از وقوع زلزله اعلام کرد و افزود : با در نظر گرفتن تسهيلات لازم ، خبرنگاران و تصوير برداراني که داوطلب حضور در " بم " هستند ، به راحتي مي توانند مراحل اداري را طي ، به طور قانوني وارد ايران شده و در " بم " استقرار يابند .

صحفي، حضور خبرنگاران ، عکاسان و تصوير برداران رويتر ، بي بي سي و سي ان ان را، مواردي عنوان کرد که از طريق معاونت مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدام کرده و براي تهيه خبر و گزارش ، به شهرستان "بم" رفته اند .

معاون مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، با اشاره به اينکه تعدادي خبرنگارايراني ، به دليل عدم آگاهي از تسهيلات در نظر گرفته اين معاونت ، به طور مستقل به " بم" سفر کرده اند گفت : معاونت مطبوعاتي، هماهنگي هايي با هواپيمايي داشته که طي آن، قرار شده است خبرنگاران و عکاسان رسانه هاي مختلف ، با تسهيلات ويژه امکان سفر به" بم" را داشته باشند .

صحفي در پايان گفت و گو با "مهر"، اظهار داشت : امور هنري و سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز، برنامه هايي را براي جمع آوري کمک هاي خود و ارسال آنها به "بم" پيش بيني کرده اند که بزودي عملي خواهد شد .