نشست خبری مربیان شاهین و سایپا برگزار نشد/ تعداد خبرنگاران کم بود

مدیر روابط عمومی هیئت فوتبال استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه، نشست پیش از مسابقه مربیان تیم‌های شاهین شهرداری بوشهر و سایپا در سالن کنفرانس مجموعه شهید بهشتی ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه تنظیم شده بود.

علی احمدی‌پور اضافه کرد: ابراهیم صادقی سرمربی تیم فوتبال سایپا علیرغم همزمانی این نشست با تمرین تیمش، برای حضور در این نشست در محل حضور یافت ولی فقط سه نفر خبرنگار حضور داشتند.

وی افزود: سرمربی سایپا قصد داشت که به نشست خبری برود ولی خبرنگاران حاضر در نشست اعلام کردند که سوال خاصی ندارند و با توجه به تمرین تیم سایپا ترجیح می دهند کنفرانس برگزار نشود.

احمدی‌پور با اشاره به اینکه هر ساله حدود ۳۵۰ نفر از خبرنگاران و عکاسان استان بوشهر درخواست کارت ویژه مسابقات لیگ برتر را می‌دهند، خاطرنشان کرد: فقط سه نفر در کنفرانس خبری پیش از بازی حاضر بودند که این از عرف خبری و آداب مهمان نوازی به دور است.

مدیر روابط عمومی هیئت فوتبال استان بوشهر بیان کرد: امسال با تاکید سازمان لیگ و اتفاق امروز در بحث صدور و تحویل کارت‌های خبرنگاری، حساسیت بیشتری به خرج می‌دهیم و تلاش می‌کنیم به خبرنگارانی که در کنفرانس‌ها و بازی‌ها حضور ندارند کارتی تعلق نگیرد.