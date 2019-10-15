هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ملازینلی بعدازظهر سه شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: امسال هفتمین دوره المپیاد ورزشی در محلات شهر جهانی یزد برگزار می شود که پیش بینی می شود بیش از ۱۰ هزار نفر در این المپیاد حضور پیدا کنند.

وی افزود: این المپیاد در ۳۱ رشته برای بانوان و ۳۲ رشته برای آقایان برگزار می شود و در مجموع ۱۶۷ رویداد بزرگ ورزشی در درون محلات یزد اجرا خواهد شد.

ملازینلی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۶ هزار نفر برای شرکت در المپیاد ورزشی محلات یزد ثبت نام کردند، عنوان کرد: پیش بینی می شود با توجه به افزوده شدن ۱۲ رشته ورزشی در المپیاد هفتم، امسال آمار شرکت کنندگان از مرز ۱۰ هزار نفر عبور کند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد با تاکید بر اینکه ورزش باید به یک عادت در میان اعضای خانواده تبدیل شود، افزود: مشارکت عمومی مردم، ارتقاء نشاط و سلامت اجتماعی و نهادینه سازی ورزش در جامعه به ویژه برای بانوان از اهداف برگزاری این المپیاد ورزشی است.

وی یادآور شد: این رویداد ورزشی در طول مدت برگزاری در ۲۹ مکان ورزشی در محلات شهر یزد از جمله پارکها، مکانهای عمومی، مجموعه های ورزشی و ... انجام خواهد شد.

ملازینلی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری این المپیاد عنوان کرد: در برگزاری این المپیاد ۱۶ کمیته در ۲۰ کارگروه ۱۸۰ نفر را به کار گرفته اند.

وی تصریح کرد: قرار است در این المپیاد هزار و ۱۳۲ مدال بین شرکت کنندگان توزیع شود که این تعداد مدال برای المپیاد درون محله ای قابل توجه است.

ملازینلی خاطرنشان کرد: مراسم افتتاحیه این المپیاد در روز ۹ آبان ماه، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه شهید نصیری برگزار می شود و برگزاری مسابقات تا ۲۹ آذرماه ادامه دارد.