نظر کارشناس داوری در مورد اتفاقات بازی ایران - بحرین

نوید مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد والنتین کوالنکوف داور ازبکستانی بازی ایران و بحرین گفت: کوالنکوف یکی از بهترین داوران آسیاست و به او به خاطر عملکردش در این بازی نمره قبولی می دهم.

کارشناس داوری ایران ادامه داد: خطای مجید حسینی مدافع ایران روی بازیکن بحرین و اعلام پنالتی به سود حریف کاملا واضح بود و جای بحث ندارد.

مظفری در خصوص کارت زرد احسان حاج صفی هم یادآور شد: خطایی که حاج صفی انجام داد کارت داشت و تصمیم داور درست بود. البته سردار آزمون مهاجم ایران اگر یک مقدار بیشتر با داور بحث می کرد، می توانست اخراج شود.

وی ادامه داد: بازیکنان تیم ملی باید یاد بگیرند که اعتراض به داور راه به جایی نمی برد. ما همیشه از این موضوع لطمه می خوریم و نمی دانم چرا این رفتار ادامه دارد. هیچ موقع از اعتراض به داور نتیجه نگرفته ایم. کاش یک مسئول به بازیکنان این موضوع را گوشزد کند.

کارشناس داوری در پایان گفت: شاید کمک داور در یکی دو صحنه در اعلام آفساید تصمیم قابل بحث گرفت ولی در کل عملکرد تیم داوری خوب بود و اشتباه تاثیر گذاری نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار خود در مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و انتخابی جام ملت های ۲۰۲۳ با یک گل برابر بحرین شکست خورد.