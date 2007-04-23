آموزش مهارت های زندگی گامی بلند در راستای استحکام خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین افسری مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ظهر امروز در همایش فرهنگی، آموزشی خانه های آسمانی اظهار داشت : موضوع آموزش زوجهای جوان کانون های مساجد کشور که در حال حاضر در مشهد برگزار می شود می تواند گامی مثبت برای آموزشهای اخلاقی جهت گرما بخشیدن و استحکام کانون خانواده های انها باشد.

وی افزود: آموزش در هر زمینه ای موضوعیت خاص خود را داشته و می توان از آن به عنوان مهمترین ابزار پرورش و تغییر رفتار انسان استفاده کرد.

افسری تاکید کرد: جوانان ما علاوه بر بحث مهارت های زندگی و ازدواج باید در زمینه های سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی، رفتاری ،اعتقادی، اخلاقی و دیگر مناسبتهایی که بتواند در زندگی آنان راهگشا و کارساز باشد، آموزش ببینند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت : از آنجایی که این سازمان در زمینه های آموزش مهااتهای زندگی تجربیات خوبی دارد می تواند در این زمینه کمک هایی به نهادهای مختلف ارائه دهد.

دوره های آموزشی زوج های جوان کانون های فرهنگی و هنری مساجد با عنوان خانه های آسمانی از 27 فروردین تا 17 اردیبهشت در مشهد مقدس با حضور 1200 زوج از سراسر کشور به بررسی راه های کسب آرامش در زندگی کلیات شیوه های زندگی مهارت های ده گانه زندگی وظایف زوجهای جوان از دید اسلام و مبانی تربیت فرزند از دیدگاه اسلام توسط اساتید برجسته حوزه و دانشگاه می پردازند.