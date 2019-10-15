به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام رسمی در آمریکا به خبرگزاری رویترز اعلام کرده که جنگنده‌های آمریکایی اقدام به پرواز هشدار دهنده در نزدیکی شبه نظامیان موردحمایت ترکیه در شمال شرق سوریه کردند.

در این ارتباط گفته شده بعد از این که شبه نظامیان تحت حمایت ترکیه به نیروهای آمریکایی در جریان پیشروی در شمال شرق سوریه نزدیک شدند، جنگنده‌های آمریکایی اقدام به پرواز هشدارآمیز در منطقه کردند.

مقام رسمی که نخواسته نامش فاش شود همچنین افزوده است پس از پرواز جنگنده‌های آمریکایی، شبه نظامیان تحت حمایت ترکیه از منطقه دور شدند.

هنوز وزارت دفاع آمریکا به این خبر واکنشی نشان نداده است.

لازم به ذکر است ترکیه از چهارشنبه گذشته حملاتی را علیه شمال سوریه آغاز کرده که با واکنش و محکومیت‌های جهانی روبرو شده است.

در واکنش به حملات ترکیه علیه شمال سوریه، «محمدجواد ظریف»، وزیر امورخارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی تی آر تی ترکیه، گفته است: امنیت از طریق «تجاوز» به سوریه به دست نمی‌آید.