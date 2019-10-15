اسپانیا فروش سلاح به ترکیه را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، اسپانیا که به عنوان یک صادرکننده عمده سلاح به ترکیه به شمار می‌رود، به مانند آلمان و فرانسه اعلام کرده که صادرات سلاح به ترکیه را متوقف می‌کند.

اسپانیا لغو فروش سلاح به ترکیه را به دلیل تداوم حملات و جنگترکیه علیه شمال شرق سوریه عنوان کرده است.

اسپانیا در عین حال از ترکیه خواسته است تا جنگ در سوریه را متوقف کند، زیرا که این کار به تشدید بی ثباتی‌ها در منطقه منجر خواهد شد، شمار آورگان را افزایش خواهد و در نهایت یکپارچگی ارضی سوریه را تهدید می‌کند.

در بیانیه وزارت خارجه اسپانیا اعلام شده که این کشور در همکاری با دیگر شرکای اروپایی، صدور سلاح به ترکیه را به این دلیل که ممکن است در حملات علیه سوریه به کار رود، متوقف می‌کند.

به گفته وزارت خارجه اسپانیا، اگرچه ترکیه دارای نگرانی‌های امنیتی مشروع است، اما این نگرانی‌ها مستلزم راه حل سیاسی است نه عملیات نظامی.

طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ اسپانیا پس از آمریکا، کره جنوبی، آلمان، ایتالیا بزرگترین فروشنده تسلحیات و تجهیزات نظامی به ترکیه بود و در رده پنجمین شریک ترکیه در مبادلات تسلیحاتی به شمار می‌رفت.

لازم به ذکر است ترکیه از چهارشنبه گذشته حملاتی را علیه شمال سوریه آغاز کرده که با واکنش و محکومیت‌های جهانی روبرو شده است.

در واکنش به حملات ترکیه علیه شمال سوریه، «محمدجواد ظریف»، وزیر امورخارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی تی آر تی ترکیه، گفته است: امنیت از طریق «تجاوز» به سوریه به دست نمی‌آید.