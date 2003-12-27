مديرکل روابط عمومي و امور بين الملل وزارت نيرو در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : به منظور ارسال آب به صورت بسته بندي دو قرارداد جديد با شرکتهاي زمزم و زلال منعقد شده است که بخشي از نياز آب مورد نياز مردم زلزله زده شهر بم را تامين مي کند.
مرتضي کلاهدوزان اضافه کرد: همچنين 18 دستگاه تانکر ثابت و سيار به همراه 50 بشکه به منظور گندزدايي اين آبها به مناطق زلزله زده ارسال شده است.
وي اضافه کرد: گروه هاي تامين شبکه آب و فاضلاب از استان هاي مجاور به سوي شهر بم حرکت کرده و مقدار زيادي از شبکه آب رساني نيز ترميم شده وعمليات براي ترميم کامل شبکه ادامه دارد
به گفته کلاهدوزان ، براي جبران کمبود آب در شهرستان بم پنج حلقه چاه آب بدون استفاده ، با تجهيز امکانات لازم راه اندازي شده است.
مدير كل روابط عمومي وامور بين الملل وزارت نيرو در گفت وگو بامهر :
براي تامين آب آشاميدني مناطق زلزله زده دو قرارداد جديد با توليد كنندگان آب معدني منعقد شد
دو قرارداد جديد براي تامين آب مردم شهر بم با دوشركت زمزم و زلال منعقد شد.
مديرکل روابط عمومي و امور بين الملل وزارت نيرو در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : به منظور ارسال آب به صورت بسته بندي دو قرارداد جديد با شرکتهاي زمزم و زلال منعقد شده است که بخشي از نياز آب مورد نياز مردم زلزله زده شهر بم را تامين مي کند.
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