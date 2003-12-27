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۶ دی ۱۳۸۲، ۱۷:۰۹

مدير كل روابط عمومي وامور بين الملل وزارت نيرو در گفت وگو بامهر :

براي تامين آب آشاميدني مناطق زلزله زده دو قرارداد جديد با توليد كنندگان آب معدني منعقد شد

براي تامين آب آشاميدني مناطق زلزله زده دو قرارداد جديد با توليد كنندگان آب معدني منعقد شد

دو قرارداد جديد براي تامين آب مردم شهر بم با دوشركت زمزم و زلال منعقد شد.

مديرکل روابط عمومي و امور بين الملل وزارت نيرو در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : به منظور ارسال آب به صورت بسته بندي دو قرارداد جديد با شرکتهاي زمزم و زلال منعقد شده است که بخشي از نياز آب مورد نياز مردم زلزله زده شهر بم را تامين مي کند.
مرتضي کلاهدوزان اضافه کرد: همچنين 18 دستگاه تانکر ثابت و سيار به همراه 50 بشکه به منظور گندزدايي اين آبها به مناطق زلزله زده ارسال شده است.
وي اضافه کرد: گروه هاي تامين شبکه آب و فاضلاب از استان هاي مجاور به سوي شهر بم حرکت کرده و مقدار زيادي از شبکه آب رساني نيز ترميم شده  وعمليات براي ترميم کامل شبکه ادامه دارد
به گفته کلاهدوزان ، براي جبران کمبود آب در شهرستان بم پنج حلقه چاه آب بدون استفاده ، با تجهيز امکانات لازم راه اندازي شده  است.

کد مطلب 47481

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