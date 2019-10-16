محمدرضا مهران پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استقلال فصل را خوب آغاز نکرد اما خوشبختانه دو پیروزی متوالی در جام حذفی و لیگ شرایط این تیم را به لحاظ روحی دگرگون کرد.

وی افزود: به نظر می‌رسد آبی پوشان با این دو پیروزی به شرایط متعادلی رسیده و از تعطیلات لیگ هم استفاده بهینه برده باشند و حالا انتظار می‌رود یک پیروزی خوب دیگر در جام حذفی به دست آورند.

پیشکسوت آبی پوشان اضافه کرد: گرچه فجر سپاسی از لیگ یک به دیدار استقلال می‌آید، اما لیگ یکی بودن این تیم ملاکی برای ارزیابی آن نیست و تضمینی هم برای پیروزی آبی‌ها در این بازی نیست. استراماچونی با درک این موضوع باید تیمش را با همه قوا به میدان بفرستد چرا که جام حذفی جام اشتباهات است و هیچ فرصتی برای جبران اشتباه به هیچ تیمی نخواهد داد.

هافبک پیشین آبی پوشان در ادامه بیان داشت: عمق دفاع آبی پوشان قدری آسیب پذیر بود که امیدوارم این نقطه ضعف بر طرف شده باشد. دیدار با فجر سپاسی در جام حذفی فرصت خوبی برای بازگشت استقلال به شرایط ایده آل در لیگ هم خواهد بود.