به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لیندسی گراهام سناتور ارشد حزب جمهوریخواه آمریکا می‌گوید روز پنجشنبه لایحه‌ای را مبنی بر تحریم ترکیه از بابت تهاجم به شمال شرق سوریه، ارائه خواهد کرد.

وی در این باره گفت: از تحریم‌هایی که دولت ترامپ طبق فرمان اجرایی علیه ترکیه اعمال کرد، استقبال می‌کنم اما تحریم‌های بیشتری در راه است.

گفتنی است سه‌شنبه شب، وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم «سلیمان سویلو» وزیر کشور، «خلوصی آکار» وزیر دفاع و «فاتح دونماز» وزیر انرژی ترکیه و ۲ وزارتخانه دفاع و انرژی این کشور خبر داد.

آمریکا هفته گذشته در اقدامی که به منزله خنجر زدن از پشت به نیروهای دموکراتیک سوریه بود، نیروهای خود را از مناطق مورد تهاجم ترکیه عقب کشید و راه را برای ماجراجویی آنکارا باز کرد.

گفتنی است ترامپ می‌کوشد نزاع ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه را در حد دعوایی تاریخی پایین بیاورد و در توجیه عقب نشینی از مناطق مورد تهاجم ترکیه نیز مدعی است نیروهای آمریکایی قرار نیست تا ابد از مرز ترکیه- سوریه دفاع کنند.

این در حالی است که وی مدعی است قصد ندارد در این نبرد از یک گروه خاص جانبداری کند.