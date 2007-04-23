تغییر واحد پولی نیاز امروز کشور نیست

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح تغییر واحد پولی کشور در هیچ مجرای قانونی پیگیری نمی شود و این موضوع تنها در حد بحث در افکارعمومی و صاحب نظران مطرح است.

سید حمید پور محمدی تصریح کرد: این درحالی است که جایگاه طرح این موضوع باید در شورای پول و اعتبار باشد که در حال حاضر چنین بحثی در این شورا مطرح نیست.

وی با تاکید بر این که در حال حاضر طرح تغییر واحد پولی کشور جزو ضرورت‌ها و موضوعات روز کشور نیست و موضوعاتی مهمتر از تغییر واحد پولی کشور وجود دارد، تصریح کرد: این بحث بیشتر جنبه حاشیه ای دارد تا بحث مهمی که بتوان به آن پرداخت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: شاید نیاز کشور به اسکناس درشت تر ملموس تر از طرح تغییر واحد پولی کشور بود که البته با انتشار اسکناس 5 هزار تومانی تا حد مناسبی این نیاز کشور نیز رفع شد.