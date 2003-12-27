سفر هيات شوراي حكومت انتقالي عراق به كشورهاي اروپايي و عربي ثمر بخش بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبکه خبري الجزيره، "عبدالعزيزحکيم" رئيس دوره اي شوراي حکومت انتقالي عراق درنشست خبري درشهر بغداد گفت: هيات شوراي حکومت انتقالي عراق توانست درتمام سفرهاي خود به کشورهاي اروپايي وعربي به بهترين شکل ممکن به اهداف خود يعني کاهش بدهي هاي عراق ، توسعه روابط دوجانبه ، پررنگ کردن نقش سازمان ملل در عراق جامه عمل بپوشاند .

وي افزود: آنچه که هيات شوراي حکومت انتقالي عراق از مقامات اروپايي وعربي خواست بيشتر توسعه روابط دو جانبه، کمک به بازسازي کشورعراق به طور گسترده ، کاهش ديون عراق و ايفاي نقش محوري سازمان ملل متحد دراين کشور بود .

سيدعبد العزيزحکيم به شبکه الجزيره گفت: شوراي حکومت انتقالي عراق 5 نقش محوري و مورد نظر خود را براي سازمان ملل متحد تعيين کرده و آن شامل پيدا کردن يک راهکار مناسب براي انتخاب اعضاي مجلس ملي عراق ، نقش سازمان ملل درامر نظارت بر روند انتقال قدرت به عراقي ها درمرحله دولت انتقالي، برگزاري انتخابات عمومي ، تدوين قانون اساسي و همکاري براي مذاکره درخصوص مسائل امنيتي ميان شوراي حکومت انتقالي عراق و اداره آمريکايي است .

وي گفت : ما از کشورهاي جهان خواستيم با پررنگ کردن نقش محوري سازمان ملل متحد درعراق در خصوص کاهش بديهاي عراق با اين کشور همکاري نمايند .

رئيس دوره اي شوراي حکومت انتقالي عراق تاکيد کرد : ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه به ما اطمينان داد تا 65 درصد از ديون عراق به روسيه را تخفيف دهد و يا از آن چشم پوشي کند .