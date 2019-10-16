تردد ۷۰ درصدی زائران در مسیر بازگشت از مرز خسروی

سرهنگ محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص آخرین وضعیت محورهای استان کرمانشاه و مسیرهای منتهی به مرز خسروی اظهار داشت: در حال حال حاضر تمام راههای استان باز وترافیک در مسیر تردد زائران روان است.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه افزود: هم اکنون تردد در مسیر برگشت به مرز خسروی ۷۰ درصد و در مسیر رفت ۳۰ درصد است.

وی خاطر نشان کرد: بار رفت و ترافیک برای زائران در مسیر رفت روان و سبک و در مسیر برگشت روان و نیمه سنگین است.

سرهنگ حیدری بیان داشت: سبقت غیر مجاز در مسیر سرآبله به حمیل و حمیل به اسلام آباد بسیار خطرناک بوده و توصیه می شود رانندگان از سبقت مجاز نیز بپرهیزند.

وی همچنین به زائران توصیه کرد: در هنگام خستگی و خواب آلودگی رانندگی نکنند و در رانندگی شبانه به تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی کنار جاده توجه داشته باشند تا دچار مشکل نشوند.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین در جاده های پرپیچ و خم سرعت مطمئنه با خودروی جلو و کناری را رعایت کنند و در هنگام رانندگی توجه کامل به جلو داشته باشند.

سرهنگ حیدری با تاکید بر اینکه رانندگان قبل از سفر حتما سیستم روشنایی خود را بررسی کنند، گفت: ضروری است کلیه سرنشینان در هنگام حرکت از کمربند ایمنی استفاده کنند.