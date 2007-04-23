به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی ایران خودرو، ناصر بیک زاده مرزبانی مدیر عامل شرکت ایساکو در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو شانگ‌ها گفت: بر اساس هماهنگی انجام شده با طرف چینی ، امکانات لازم برای صادرات 1000 دستگاه خودرو سمند به صورت سی بی یو ( خودرو کامل) به کشور چین فراهم شده است و این روند تا زمان راه اندازی خط تولید سمند دراین کشور ادامه دارد.

وی افزود: تمام تمهیدات لازم برای تامین قطعات ، فروش و خدمات پس از فروش این محصول در چین تدارک دیده شده است. مرزبانی تصریح کرد: کارخانه تولید سمند در چین با ظرفیت اسمی سالانه 30 هزار دستگاه اوایل سال 87 به بهره برداری خواهد رسید.

وی تاکید کرد: در طرح توسعه کارخانه تولید سمند در چین این میزان به 120 هزار دستگاه قابل افزایش است. این مقام مسئول ، میزان سرمایه گذاری برای راه اندازی این کارخانه را 60 میلیون دلار عنوان کرد واظهار داشت: از این میزان سرمایه گذاری سهم ایران خودرو 30 درصد و مابقی به عهده بخش خصوصی است.

گفتنی است، علاوه بر سمند ال ایکس قرار است مدل‌های جدی سمند وارد بازار چین شود.