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۲۷ مهر ۱۳۹۸، ۹:۰۵

اقبالی در گفتگو با مهر:

تیم ملی مقابل بحرین افتضاح بود/ فوتبالی در حد صفر ارائه دادیم

تیم ملی مقابل بحرین افتضاح بود/ فوتبالی در حد صفر ارائه دادیم

کارشناس فوتبال کشور با انتقاد تند از عملکرد تیم ملی مقابل بحرین گفت: در یک جمله باید گفت فوتبالی افتضاح و در حد صفر ارائه دادیم.

مسعود اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی ایران مقابل بحرین صفر مطلق بود و هیچ حرفی برای گفتن نداشت. ما نه در کارهای دفاعی و نه در کارهای تهاجمی نتوانستیم فوتبالی در خور شان نام ایران ارائه دهیم و به جز نتیجه، فوتبالی هم کاملا بازی را به بحرین باختیم.

مدرس ارشد کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: ویلموتس از این وَرِ بام سقوط کرده و به اسم فوتبال تهاجمی در آرایش تیمی و انتخاب مهره‌ها اشتباه می‌کند. ما گفته بودیم نباید به نتیجه بازی با هنگ کنگ و کامبوج نگاه کنیم و با این ترکیب و این سیستم مقابل بحرین مشکل خواهیم داشت. اگر این نقاط ضعف را برطرف نکنیم مقابل عراق هم مشکل خواهیم داشت.

اقبالی تصریح کرد: ویلموتس اشتباهاتی دارد که بزرگترین آن استفاده از چند بازیکن با یک خصوصیات در یک پست است. او شنیده فوتبال تهاجمی و «جَو گیر» شده و در خط حمله انصاریفرد، آزمون و طارمی را با هم بازی می‌دهد. غافل از این که خصوصیات هر سه نفر یکی است و وقتی با هم در زمین باشند انگار ما با 9 بازیکن بازی می‌کنیم. منطقی این است یکی از این سه بازیکن در ترکیب باشد و نفراتی سرعتی مثل امیری، جهانبخش و بازیکنانی از این دست در کنار آنها به کار گرفته شوند.

کارشناس فوتبال ایران بیان داشت: این سه بازیکن به خوبی می‌توانند ضربه سر بزنند و سرتاسر بازی حتی یک سانتر خوب هم برای آنها انجام نمی‌شود.

اقبالی گفت: در طول نود دقیقه یک شوت که به ما شانس گل بدهد از بازیکنان ما دیده نشد، از نظر دوندگی از تیم حریف کمتر بودیم و حتی مالکیت را هم به بحرین داده بودیم. همه اینها را بگذارید کنار نتیجه تا ببینید حرف من که می‌گویم در این بازی «صفر مطلق» بودیم، کاملا درست است.

وی در خاتمه تاکید کرد: این فوتبال مایه شرمساری بود و من متاسفم که با این شکست کارمان برای صعود از این مرحله قدری سخت شد.

کد مطلب 4748222

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    نظرات

    • ع DE ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
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      مرسی از این کارشناس که حقیقت را گفت ایران با ویلموتس سقوط میکنه وبه دور دوم انتخابی هم نمیره
    • فرهاد NL ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
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      درود بر آقای اقبالی. واقعا تیم بحرین هم صفر بود و ایران خیلی بدتر. به نطر من تیم فجر سپاسی یا هر تیم دسته اول بر بحرین پیروز میشد. تورو خدا چاپ کنید
    • mina IR ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
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      درود بر این کارشناس فوتبال.واقعا حق رو گفت.صفر مطلق بودیم
    • علی IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
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      تیم ملی شده دلال بازی وگرنه کنعانی زادگان رو چه به تیم ملی

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