سالگرد شهادت سپهبد قرنی در حرم مطهرحضرت معصومه(س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این مراسم که شب گذشته در مسجد بالاسر حرم مطهر با حضور جمع کثیری از نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شد یاد و خاطر دلاوری های این شهید سال های نخست انقلاب گرامی داشته شد.

حجت‌الاسلام اکرمی مشاور رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مراسم طی سخنانی غیرت، غرور نظامی و مردانگی را از جمله ویژگی‌‌های مبارز شهید سپهبد ولی‌الله قرنی برشمرد و افزود: این شهید بزرگوار که رئیس رکن دوم ارتش شاهنشاهی بود وقتی با اجحاف و بی‌عدالتی در آن رژیم مواجه شد به اعتراض و پرخاش در برابر ناملایمات پرداخت و به همین دلیل 3 سال را در زندان سپری کرد و سپس از ارتش اخراج شد.



وی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب، امام خمینی مسئولیت سنگین ریاست ستاد مشترک ارتش را به وی سپرد و او در مدت 43 روز خدمت خود به نظام ارزش‌های والایش را به اثبات رساند.

اکرمی افزود:سپهبد قرنی در 7 فروردین 58 به دلیل نارضایتی دولت وقت از قاطعیت وی از کار برکنار شد و پس از چند روز در 3 اردیبهشت ماه بدست گروهک فرقان ترور شد و به درجه رفیع شهادت نایل آمد.



اکرمی در ادامه توجه به خانواده شهدا و جلب رضایت آن‌ها را ضروری دانست و گفت: شهیدان سرمایه‌های انقلاب و تاریخ ما هستند.



مشاوررئیس سازمان عقیدتی، سیاسی ارتش در ادامه اظهار کرد: در قرآن کریم و روایات اهل بیت به صراحت بیان شده که شهیدان زنده هستند و از این رو توده مردم نباید شهیدان را مرده بپندارند.

