خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل- فاطمه صالحی: هر چقدر که به برگزاری مراسم باشکوه اربعین حسینی نزدیک می شویم تقلای عناصر مزدور و وابسته به کشورهای مرتجع عرب حوزه خلیج فارس برای تحت الشعاع قرار دادن این مراسم بیشتر میشود. با وجود آنکه تنها چند روز به برگزاری مراسم اربعین حسینی مانده اما از روزها و هفته ها قبل، زائران حسینی از کشورهای مختلف جهان به ویژه ایران حرکت خود را از مناطق مختلف به سمت شهر کربلا آغاز کرده اند.

این موج عظیم عاشقان حسینی که هرساله نزدیک به بیست میلیون زائر، آن را تشکیل می دهند همواره موجبات ترس و وحشت کشورهای مرتجع عرب و هم پیمان صهیونیست آنها را فراهم می کند به ویژه آنکه این مراسم تحت شعار «حب الحسین یجمعنا» رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. هر ساله با نزدیک شدن به این مراسم باشکوه که نماد و سمبل وحدت میان عاشقان امام حسین علیه السلام در سراسر جهان به ویژه ملت عراق و ایران است حوادث خاصی در عراق به وقوع می پیوندد.

با نزدیک شدن به این مناسبت، شاهد افزایش تدابیر امنیتی نیروهای عراقی در کنار نیروهای بسیج مردمی با نام حشد شعبی در مناطق مختلف به ویژه مسیر راهپیمایی هستیم به طوریکه اخبار زیادی در خصوص کشف و خنثی شدن عملیات تروریستی برای هدف قرار دادن زوار حسینی منتشر می شود.

در اینکه این عناصر تروریست از سوی کشورهای عربی معلوم الحال حمایت مالی و تسلیحاتی می شوند هیچ شک و تردیدی نیست اما این کشورها به همین حد اکتفا نکرده و با استفاده از ایادی رسانه ای خود اقدام به انتشار گزارش ها و مقالات مسموم درباره مراسم اربعین حسینی به ویژه مشارکت ایران در این مراسم می کنند.

در اکثر این مقاله ها به حضور پررنگ زائران ایرانی در مراسم مذکور اشاره شده است حال آنکه زائران ایرانی هر ساله بخشی از این موج عظیم انسانی را تشکیل می دهند به طوریکه شاهد حضور زائرانی از کشورهای غربی و آسیایی و حتی با مذاهب دیگر نیز در این راهپیمایی هستیم.

اینکه چرا مشارکت ایرانی ها در این راهپیمایی آنچنان به مذاق مرتجعان خوش نیامده که این چنین بر طبل تفرقه افکنی میان ملتهای عراق و ایران می کوبند جای تأمل دارد.

علاوه بر اینکه زائران ایرانی در میان استقبال گرم موکب داران عراقی وارد این کشور می شوند، دولت ایران نیز به همراه نیروهای امنیتی تمام تلاش خود را برای ساماندهی زوار ایرانی و فراهم آوردن امکانات لازم در راستای کمک به دولت عراق به کار می گیرد به طوریکه مسئولان ایرانی از آمادگی نیروهای امنیتی کشور برای تأمین امنیت این راهپیمایی و هم چنین ارسال تعداد زیادی اتوبوس برای حمل و نقل زوار خبر داده اند.

هم چنین همه ساله، تعداد زیادی از موکب داران ایرانی به اختیار خود برای خدمت رسانی به زوار حسینی به عراق رفته و در مسیر راهپیمایی در کنار موکب داران عراقی مستقر می شوند. علاوه بر این، دولت ایران نیز برای ارسال مواد غذایی و استقرار نیروهای پزشکی در این مسیر، اقدام می کند.

این در حالیست که عراقی ها بدون هیچ اجباری به صورت خودجوش همه ساله موکب های خود را در مسیر راهپیمایی علم کرده و مشتاق خدمت رسانی به زوار حسینی با هر دین و مذهب و ملیتی هستند. برخی از این موکب داران عراقی، تمام پس اندازه یکساله خود را برای آنکه در این مسیر خرج کنند ارائه می دهند. درست است که عراقی ها در شرایط اقتصادی خوبی به سر نمی برند اما عشق به امام حسین و اعتقادات آنها مبنی بر اینکه حرکت در این مسیر، سراسر برکت و سعادت است باعث میشود تمام تلاش خود را برای خدمت رسانی هر چه بهتر به زوار حسینی به کار بگیرند.

اما به نظر می رسد عشق به امام حسین که باعث پیوند خوردن میان زوار ایرانی و عراقی شده و همه ساله تمام توطئه ها برای تحت الشعاع قراردادن این مراسم را خنثی میکند باعث خشم بسیاری از عناصر مزدور و وابسته به کشورهای مرتجع شده است.

ایادی رسانه ای این کشورها، از هر نکته و مسأله ای برای سم پاشی علیه مراسم اربعین حسینی و حضور ایران در این مراسم استفاده می کنند. طبیعی است که برگزاری این مراسم دراین حجم عظیم همواره با کاستی ها و مشکلاتی نیز همراه است اما بزرگ نمایی آنها و زیر سؤال بردن اصل و مبانی اربعین حسینی مسأله دیگری است.

به عنوان مثال گزارشی در خصوص اینکه نیروهای امنیتی ایران به بهانه حمایت از زائران وارد عراق شده اند و تعداد آنها به بیش از هفت هزار و پانصد تن می رسد در رسانه های مذکور منتشر شده است. آنها تلاش کرده اند اینطور القاء کنند که نیروهای ایرانی در پوشش حمایت از زائران ولی در واقع بر سرکوب عراقی ها وارد این کشور شده اند!

نویسندگان مزدور این مقاله ها می کوشند عراقی ها را تحریک کرده و این مسأله را به عنوان خطری جدی برای این کشور معرفی کنند. در بسیاری از این مقاله ها از عراقی ها خواسته شده در برابر این مسأله ساکت نمانده و اعتراض خود را نشان دهند. این نویسندگان حتی از روند حمل و نقل زوار و ارسال اتوبوس برای آنها نیز دستاویزی برای انتقاد درست می کنند.

آنها این توهمات خود را به اعتراضات اخیر عراقی ها که طی چند روز گذشته در مناطق مختلف برگزار شد و با تدبیر دولت و مرجعیت این کشور به سمت ارائه بسته ای اصلاحاتی از سوی بغداد هدایت شد گره می زنند.

نویسندگان مذکور با مانور دادن بر روی اوضاع اقتصادی عراق و اینکه بخشی از ملت این کشور زیر خط فقر هستند حضور زوار ایرانی را در عراق محکوم می کنند! جالب است که آنها، برای عراقی ها دایه مهربان تر از مادر شده و از لزوم صرف هزینه های عزاداری امام حسین(ع) در مسیر آبادانی کشور سخن می گویند اما حرفی از حمایت گسترده مالی و تسلیحاتی کشورهای سرسپرده خود از عناصر تروریست به ویژه داعشی ها و لزوم صرف این هزینه ها برای آبادانی دیگر کشورهای فقیر عربی سخنی به میان نمی آورند.

باید گفت که این تراوشات ذهنی عناصر مزدور علیه مراسم اربعین حسینی هر ساله تکرار می شود و نتیجه ای جز برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم نداشته است.

اگر کشورهای مذکور به جای آنکه این حجم از نگرانی خود را معطوف اتحاد و نزدیکی میان ملتهای ایران و عراق می کردند کمی به مسأله فلسطین، تجاوز عربستان به یمن، حمله نظامی ترکیه به سوریه، حضور عناصر تروریست تحت حمایت غربی ها در کشورهای عربی... می اندیشیدند دنیای اسلام قطعا اوضاع بهتری داشت.