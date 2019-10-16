به گزارش خبرگزاری مهر، «احمد المنظری» در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع شصت و ششمین اجلاس وزرای کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، افزود: در اجلاس ۶۶ وزرای بهداشت کشورهای مدیترانه شرقی، با رئیس جمهور ایران دیدار داشتیم. تحقیقاتی که در چندین سال گذشته انجام شده، نشان می‌دهد، اقدامات در زمینه سلامت در ایران با کیفیت خوبی پیش می‌رود. البته هر کاری هزینه‌ای دارد و ترجیح ما این است که از تجربه ایران استفاده کنیم، زیرا ایران می‌تواند در حوزه سلامت اقدامات بهتری نیز انجام دهد.

وی ادامه داد: باید از تلاش ایران و مدیریت و برگزاری شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی قدردانی کرد. رئیس جمهور و وزارت بهداشت ایران این علاقه و جدیت را دارند که اقدامات بزرگی انجام دهند. انتظارات زیادی از ایران داریم و این موضوع به خاطر فرهنگ غنی ایران، بعید نیست.

المنظری درباره هزینه‌های نظام سلامت بیان کرد: وقتی درباره هزینه‌های سلامت صحبت می‌کنیم، برخی از این هزینه‌ها گران هستند. وضعیت روند بیماری‌ها دچار تغییراتی شده و آنتی بیوتیک‌ها و برخی داروها دیگر استفاده نمی‌شوند یا به شکل دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حال حاضر با بیماری‌های عصر جدید یا برخی بیماری‌های قلبی یا بیماری‌هایی که حاصل تشویش هستند یا بیماری‌های حاصل از تغییرات متابولیک روبه‌رو هستیم؛ در نتیجه مشکلاتی در این زمینه مطرح است.

مدیرکل دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت اظهار کرد: در زمینه بیماری‌های واگیر گام‌های اساسی برداشته شده است. بیماری‌هایی مانند ایدز به درمان ساختاری نیاز دارد و در برخی موارد مرزها باز است و کنترل مناسبی روی مرزها انجام نمی‌شود. در آفریقا یا برخی کشورها با بیماری ابولا مواجه هستیم و این یعنی در حوزه بهداشت، چالش‌های مختلفی وجود دارد. اگر تلاش‌های خود را افزون و تعاملمان را بیشتر کنیم، قادر خواهیم بود تا سال ۲۰۲۳ بسیاری از انتظارات نظام سلامت را برطرف کنیم. در نتیجه به چتر حمایتی نیاز داریم و موضوع دیگر این است که در وضعیت اضطراری می‌خواهیم بهترین کار را انجام دهیم. وقتی با جمعیتی مواجه هستیم که باید سلامت آنها ارتقا پیدا کند، باید به آنها خدمات ارائه دهیم.

وی در خصوص بیماری‌های غیرواگیر نیز تصریح کرد: طبیعی است که برنامه‌های زیادی در زمینه بیماری‌های غیرواگیر وجود دارد. در سازمان جهانی بهداشت جلسه‌ای با سازمان ملل در این زمینه برگزار کردیم و درباره تعهدات کشورها صحبت شد. زیرا همه کشورها این وظیفه را دارند که در زمینه بیماری‌های غیرواگیر مشارکت کنند تا این بیماری‌ها شیوع پیدا نکند.

المنظری افزود: به طور مثال درباره استعمال دخانیات باید کارهایی انجام دهیم که پرهزینه نباشد. باید مالیات بر دخانیات را افزایش دهیم تا رشد مصرف را کنترل کنیم و باید بدانیم یک کشور چه تعداد فرد مصرف کننده دخانیات دارد. تجربه‌های بسیار موفقی از کشورهای مختلف در این زمینه داریم. وقتی مالیات بر دخانیات افزایش پیدا کند، سیگار به صورت خودکار به دست فرد سیگاری گران می‌رسد. البته در بسیاری از اماکن عمومی، استعمال دخانیات ممنوع شده است. وقتی فرد می بیند شخصی سیگار می کشد، از او دوری می کند که این موضوع از لحاظ روانی هم موثر است. آمارها در این زمینه وجود دارد و این کار موثر بوده است. به طور مثال در عمان، مالیات بر دخانیات افزایش یافت و افرادی که سیگار می‌کشیدند کاهش پیدا کردند.

مدیرکل دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت ادامه داد: وقتی بدن فرد سالم باشد، شخص به بیماری مبتلا نشده و افسرده نخواهد شد. تمرین‌های فیزیکی، تحرک و ورزش بازدارنده خواهد بود و از ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر جلوگیری می‌کند.

وی در خصوص نقص‌های نظام سلامت ایران، گفت: برخی از کشورها با مشکل منابع انسانی روبه‌رو هستند. بسیاری از کشورها در منطقه در زمینه پرستاری معیارهای ضعیفی دارند و وقتی سیستم‌ها را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم به نقص‌هایی بر می‌خوریم. این ممکن است به عدم تربیت کافی پرستاران برگردد، اما برخی کشورهای دیگر آموزش‌های مناسبی دارند و آموزش‌ها بر اساس معیارهای علمی انجام شده و در نتیجه پوشش بیمه یا پوشش‌های سلامت افزایش یافته است. در برخی موارد کشورها مجبور می‌شوند بیمار را برای درمان به کشورهای دیگر بفرستند.

المنظری افزود: اینکه بتوانیم ۹۸ درصد داروها را در ایران تولید کنیم، بسیار خوب است و دیگر نیازی نیست که دارو را از خارج وارد کنیم. این موضوع می‌تواند به زیرساخت‌ها برگردد، تا ببینیم چگونه می‌توانیم بیماری‌های غیرواگیر و بیماری‌های واگیر را کنترل کنیم. برای بیماری‌های واگیر باید سیستم نظارتی قدرتمند داشته باشیم تا تک تک شهروندان خود را کنترل کنیم. به دنبال این هستیم که کشورها را آماده کنیم تا نظام آموزشی عالی داشته باشند و همچنین منابع مالی خوبی را به حوزه سلامت تخصیص دهند تا کار پیش رود.

مدیرکل دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در پایان اظهار کرد: بهداشت به همه مردم مربوط می‌شود و مراقبت های بهداشتی فقط وظیفه وزارت بهداشت نیست. وقتی می‌خواهیم به سلامت دست یابیم، امکان دارد میلیاردها دلار هزینه کنیم، اما چنانچه می‌خواهیم نظام سلامت عالی داشته باشیم باید این کار را از مدرسه آغاز کنیم و معلم‌ها و مسئولان ترافیک و حمل و نقل نیز در این زمینه آگاهی داشته باشند.