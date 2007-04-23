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۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۴۵

یک عضو این جبهه تایید کرد:

دیدار دبیران کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با هاشمی رفسنجانی

دیدار دبیران کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با هاشمی رفسنجانی

مریم بهروزی عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری، خبر دیدار دبیران کل این جبهه با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را که قرار است فردا انجام شود، تایید کرد.

مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب و عضوشورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید خبر دیدار دبیران کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت : دبیران کل این جبهه  صبح فردا در ادامه سلسله دیدارهای خود با شخصیت های سیاسی با آیت الله‌ هاشمی رفسنجانی دیدار خواهند کرد.

در این دیدار تنها دبیران کل جبهه پیروان خط امام و رهبری حضور خواهند داشت.

گفتنی است جبهه پیروان خط امام و رهبری  از 14 گروه وتشکل سیاسی تشکیل شده است که درهفته گذشته با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار کرده و در آینده نیز با برخی شخصیت ها و گروههای سیاسی دیدار و رایزنی خواهد کرد.

کد مطلب 474854

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