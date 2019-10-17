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۲۵ مهر ۱۳۹۸، ۹:۰۹

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی خبر داد:

جریمه ۴۴۱ میلیارد ریالی مؤدیان مالیاتی/بخشودگی جرائم تا پایان مهر

جریمه ۴۴۱ میلیارد ریالی مؤدیان مالیاتی/بخشودگی جرائم تا پایان مهر

بیرجند- مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با بیان اینکه حدود ۴۴۱ میلیارد ریال جرایم مالیاتی قابل وصول در استان وجود دارد، گفت: مؤدیان تا پایان مهرماه برای بخشودگی این جرایم فرصت دارند.

مهدی نباتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آمار واصله، حدود ۴۴۱ میلیارد ریال جرایم مالیاتی قابل وصول در استان وجود دارد که با توجه به فرصت قانونی، بایستی در اسرع وقت پیگیری و تعیین تکلیف شوند.

وی، پایان مهرماه سال جاری را آخرین مهلت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم قابل بخشش اعلام کرد و  گفت: با وجود اطلاع رسانی گسترده در این خصوص، متأسفانه استقبال مناسبی از این فرصت ویژه صورت نگرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی یادآور شد: تمامی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی که در این مهلت نسبت به پرداخت مانده بدهی مالیاتی قطعی شده خود اعم از اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشش اقدام کنند، از بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی قابل بخشش برخوردار می شوند.

نباتی اضافه کرد: با توجه به عدم تمدید فرصت باقی مانده مؤدیان مالیاتی جهت برخورداری از این تسهیلات در اسرع وقت به ادارات امور مالیاتی محل سکونت خود مراجعه کنند.

کد مطلب 4748669

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