جریمه ۴۴۱ میلیارد ریالی مؤدیان مالیاتی/بخشودگی جرائم تا پایان مهر

مهدی نباتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آمار واصله، حدود ۴۴۱ میلیارد ریال جرایم مالیاتی قابل وصول در استان وجود دارد که با توجه به فرصت قانونی، بایستی در اسرع وقت پیگیری و تعیین تکلیف شوند.

وی، پایان مهرماه سال جاری را آخرین مهلت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم قابل بخشش اعلام کرد و گفت: با وجود اطلاع رسانی گسترده در این خصوص، متأسفانه استقبال مناسبی از این فرصت ویژه صورت نگرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی یادآور شد: تمامی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی که در این مهلت نسبت به پرداخت مانده بدهی مالیاتی قطعی شده خود اعم از اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشش اقدام کنند، از بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی قابل بخشش برخوردار می شوند.

نباتی اضافه کرد: با توجه به عدم تمدید فرصت باقی مانده مؤدیان مالیاتی جهت برخورداری از این تسهیلات در اسرع وقت به ادارات امور مالیاتی محل سکونت خود مراجعه کنند.